تخزين البطاطس من السنه للسنه، تعتبر البطاطس من أكثر أنواع الخضروات المفضلة لدى معظم الناس كما انه يوجد منها أكثر من نوع منها الأصفر الفاتح والبطاطس الحلوة ومنها بطاطس اصفر ومنها بطاطس احمر التي تستخدم في عمل البطاطس للشيبسي ، كما أنه يجب تناول البطاطس باستمرار وخاصة للأطفال لأنها تحتوى على قيمة غذائية عالية مفيدة لصحة الأطفال تحتوي أيضاً على النشويات التي تعطي النشاط والطاقة للجسم واليكم الآن طريقة تخزين البطاطس بطريقة صحيحة .

السر في تخزين البطاطس من السنه للسنه من غير ما يتغير لونها ولا طعمها

يجب اتباع هذه الطريقة في حفظ البطاطس وخزينها لأنها افضل طريقة لتخزينها لفترة طويلة دون أن يتغير لونها أو طعمها واليكم الطريقة الآن .

الكمية التي تريدين تخزينها

أولاً نقوم بتقشير البطاطس كلها بحيث تكون جيدة وكبيرة وتقطع على حسب الرغبة أصابع صغيرة أو حلقات رفيعة او مكعبات متوسطة الحجم أو صغيرة .

ملحوظة : لا يجب حفظ البطاطس على شكل حبات كاملة .

ثم نغسل البطاطس المقطعة جيداً بالماء ثم تصفى من الماء .

يسخن الزيت جيداً في وعاء واسعه على نار متوسطة حتى يسخن جيداً ثم نضع البطاطس وتقلب بلطف حتى تصبح ذهبية اللون .

تنشل البطاطس من الزيت ونضعها على ورق تجفيف للتخلص من الزيت ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في أكيس التفريز ونغلقها بإحكام مع مراعاة إخراج كل الهواء الموجود في الأكياس .

نضع الأكياس في الفريزر وعند استخدامها نقوم بإخراج الكمية المراد استخدامها ونضعها في زيت ساخن في مقلاة واسعة على درجة حرارة متوسطة وهى تكون مثلجة .

وأخيراً عندما تصبح البطاطس مقرمشة من الخارج طرية من الداخل نرفعها من الزيت و نقدمها وهي ساخنه مع الوجبات أو الحشوات …. بالهناء .

X إقرأ أيضاً: اخطر كيكة ممكن تعمليها وهى عمل كيك بدون بيض ودقيق وفرن

مقادير تخزين البطاطس لأطول فترةطريقة تخزين البطاطس دون أن يتغير لونها ولا طعمها