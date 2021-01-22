كيك الشوكولاتة ، لكل محبين الشوكولا هذة الكيك لكم فهي موفرة واقتصادية ولذيذة، كيك شوكولاتة غني بالمواد المغذية لافراد عائلتك، وفي هذه المقالة سوف نخبركم عن طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة بطريقة سهلة جدا واقتصادية. طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة بالمقادير 2 كوب دقيق

2 معلقة صغيرة بيكنج بودر

1 معلقة صغيرة فانيليا

1 كوب سكر بودر

2\3 كوب سمن

5 بيض

قليل من اللبن، إذا احتاج الأمر طريقة كيك الشوكولاتة ينخل الدقيق و البيكنج بودر والشوكولاتة. تدعك السمن و السكر جيدا. يضرب البيض وتضاف الفانيليا ثم يضاف مزيج السمن و السكر مع الخفق جيدا. يضاف مخلوط الدقيق ألى الخليط السابق ( البيض والسكر والسمن ) قليلا قليلا مع تقليب بخفه و قد يضاف اللبن اذا احتاج الامر (حتى تتكون عجينة تعمل شكل المنقار عند صبها من المعلقة ). يدهن القالب المستطيل بالسمن جيدا ويرش بالدقيق ويصب الخليط حتى يصل الي 2\3 (ثلثي) القالب فقط. تخبز في الفرن حار نوعا حتى ترتفع ثم تهدأ درجة الحرارة حتى تنضج. تقلب بعد أن تبرد قليلا على منخل سلك. مقادير صوص الشوكولا للتزين 1 كوب الكاكاو (بودرة / نوعية جيدة)

كوب الكاكاو (بودرة / نوعية جيدة) نصف كوب حليب بودرة

50 جرام الزبدة

نصف كوب السكر الناعم

نصف كوب ماء طريقة عمل صوص الشوكولا قومي بخلط الكاكاو مع الحليب في وعاء بواسطة المضرب الخفق. أضيفي السكر البودر واخلطي مرة أخرى بالمضرب. أضيفي الماء بالتدريج ببطأ مع التحريك حتى تتمازج المكونات وتصبح كالعجينة انسيابية. قومي بوضع أناء على النار به ماء وعندما يغلي الماء قومي بوضع فوقه وعاء من زجاج و ذوبي الزبدة فيه قومي بإضافة خليط الشوكولاتة البودرة والسكر والحليب على الزبدة. قومي بتحريك المزيج واتركيه كما هو حتى تذوب ويصبح قوامه كريمي ناعماً. استخدمي الصوص لتزيين الكيك والحلويات كما يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة حتى يبرد. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل كريب حادق باللحم المفروم في المنزل والطعم احلي من المطاعم طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة بالمقاديرطريقةمقادير صوص الشوكولا للتزينطريقة عمل صوص الشوكولا

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