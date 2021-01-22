أسهل طريقة لعمل البسبوسة الشرقية علي أصولها وأسرار نجاحها مثل المحلات، تعد البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الجميع كبار أو صغار، وذلك لأنها تتميز بمذاق لذيذ حيث تتكون من مكونات بسيطة تضفي عليها طعم رائع كما تعطي للجسم سعرات حرارية وخاصة للأطفال، فهم دائماً ما يطلبون تناول الحلويات ولهذا تفضل كل أم تقديم ما هو مفيد وصحي لأطفالهم بعيداً عن الحلويات الأخري التي تحتوي علي مواد وألوان صناعية ضارة بالجسم.

طريقة عمل البسبوسة الشرقية بكل أسرارها وبخطوات سهلة وبسيطة

تعد البسبوسة الشرقية من ألذ الحلويات والتي دائماً ما تجدها علي السفرة المصرية خاصة في شهر رمضان أو في المناسبات وأعياد الميلاد، وتختلف مكوناتها من بلد لأخري كما يوجد العديد من طرق تحضير البسبوسة مع إضافة بعض المكونات الأخري لزيادة القيمة الغذائية بها مثل البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالزبادي، ولهذا سوف أقدم لكم أسهل طريقة لعمل البسبوسة الشرقية مثل المحلات وأسرار نجاحها.

3 أكواب من السميد.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.

1/2 كوب من الشربات الثقيل.

3/4 كوب من السمن.

3/4 كوب من الحليب.

3/4 كوب من السكر.

1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

2 ونصف كوب من السكر.

2 ونصف كوب من الماء.

1/2 ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

قومي بدهن صينية مقاس 32 بمادة دهنية ثم اتركيها لتتماسك، ثم ضعي ملعقة الطحينة ووزعيها جيداً في الصينية وبعد ذلك نبدأ في تحضير مكونات البسبوسة.

في وعاء عميق ضعي السميد والبيكنج بودر وجوز الهند واخلطيهم جيداً، ثم في إناء علي النار ضعي السمن حتي تسيح دون أن تسخن ثم أضيفي السكر والحليب والعسل الثقيل.

قومي بتقليب المكونات حتي تدفأ فقط ويتم ذوبان السكر، ثم صبي الخليط علي السميد وامزجي المكونات مع بعضها ثم ضعي خليط البسبوسة في الصينية.

وزعيها جيداً باستخدام يديك بعد تبليلها بالقليل من الماء، ثم اضربي الصينية من أعلي لأسفل عدم مرات وبعد ذلك أدخلي الصينية في فرن ساخن علي درجة حرارة 220 لمدة 5 دقائق.

ثم قومي بخفض درجة الحرارة ل 200 واتركيها لمدة 25 دقيقة حتي تنضج تماماً، ثم ضعي الشربات المكون من السكر والماء وملح الليمون بعد وضعه علي النار لمدة 7 دقائق وهو ساخن والبسبوسة ساخنة.

يتم تغطية البسبوسة الشرقية وذلك حتي لا يجف وجهها ثم يتم تقديمها مع الشاي أو العصائر وبالهناء والشفاء.

X إقرأ أيضاً: أفضل طريقة لإعداد خبز البطاطس كوجبة خفيفة للفطار أو للعشاء وغير مكلفة

مكونات عمل البسبوسة الشرقيةمكونات شربات البسبوسة الشرقيةطريقة تحضير البسبوسة الشرقية بكل أسرار نجاحها مثل المحلات