كيك الشوكولاتة ، ساحت طريقة تحضير الشوكولاتة ساحت في خطوات بسهولة جدا، وتعد من اكثر الكيكات المشهورة مؤخرا وهي عبارة عن كيكة الشيكولاتة سايحة ما الشوكولا من الداخل والخارج وتكون في غاية الجمال وروعة المذاق، وسنقدم لكم في هذة المقالة كيك الشوكولاتة ساحت الجديدة بطريقة هشة وسهلة ولذيذة خلال خطوات قليلة فقط. كيك الشوكولاتة ساحت مقادير الأساسية : 2 و نصف كوب دقيق أبيض

2 معلقة صغيرة بيكينج بودر

7 معلقة زبدة

2 وربع كوب سكر بودرة

4 بيضات

قشر برتقال مبشور جيدا

50 جرام شيكولاتة سادة مقادير الصوص الشوكولا 100 جرام شوكولاتة سادة قوالب

3 معلقة كبيرة ماء

1 معلقة صغيرة زيت

ربع كوب سكر بودرة مقادير الزينة 200 جرام من الفراولة المقسومة بالنصف طريقة عمل الكيك شوكولاتة ساحت الجديدة اخفقي الزبد والسكر معا خفقا جيدا. قومي بإضافة بيضة واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار الخفق. يتم أضافه دقيق إذا ظهر أي تشقق. ضيفي بيكينج بودر. اخلطي المخلوط جيدا حتى يتجانس مع أضافه بشر البرتقال. قومي بإضافة قطع الشكولاتة التي تم تقطيعها ألى قطع صغيرة. احضري صينية مستديرة عميقة و قومي بدهنها بالزبد و رشي الدقيق. ضيفي المخلوط في الصينية. اخبزي في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة مع اختبار نضج الكيكة. بردي الكيك عند الطلوع من الفرن. طريقة عمل صوص شوكولاتة قومي بوضع الشوكولا على نار حتى تسيح.. قومي بخلط الزيت و السكر و الماء معا وأضيفي اليهم الشوكولا السايحة حتي يكون العجين سميك افرشيها على سطح الكيك و وضع الفراولة. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة و بسيطة بالمنزل كيك الشوكولاتة ساحت مقادير الأساسية :مقادير الصوص الشوكولامقادير الزينةطريقة عمل الكيك شوكولاتة ساحت الجديدةطريقة عمل صوص شوكولاتة

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