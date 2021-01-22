حلويات مختلفة من البرتقال طرق جديدة للاستفادة من فوائد البرتقال، حيث أن للبرتقال فوائد كثيرة ومتعددة ومصدر مهم لفيتامين سي الذي يعمل على تقوية المناعة، ونحن الآن في موسم البرتقال، لذا علينا الاستفادة من البرتقال الكثير هذه الآونة، واليوم سنقدم لكم طرق لحلويات مختلفة من البرتقال. حلويات مختلفة من البرتقال أولا كب كيك البرتقال حلويات مختلفة من البرتقال أولا كب كيك البرتقال المقادير: ‎ثلاث أكواب من الدقيق

‎كوب من عصير البرتقال ‎

كوب من السكر ‎

كوب إلا ربع من الزيت

‎نص ملعقة من الفانيليا ‎

معلقة كبيرة من البيكج بودر

‎أربع بيضات الطريقة: قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠

ثم اضربي البيض والزيت والسكر معا في طبق عميق ‎

ثم ضعي باقي المقادير واضربي جيدا حتى تتجانس معا

ضعي العجين في صينية الكب كيك ‎.

ثم ضعي الصينية في الفرن حتي تنضج تماما. الفشار ليس للتسالي فقط طرق مختلفة لعمل الفشار وفوائده حلويات مختلفة من البرتقال ثانيا كيك البرتقال حلويات مختلفة من البرتقال ثانيا كيك البرتقال المقادير: اثنان كوب من الدقيق

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ثلاث ملاعق صغيرة بيكنج بودر

كوب ونصف من السكر الناعم

كوب من عصير برتقال

نصف كوب من الزيت .

ثلاث بيضات

ربع كوب من بشر البرتقال.

ثلث كوب من كريمة الزبدة

ملعقتين كبيرة من عصير البرتقال

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ولصوص البرتقال : نصف كوب من السكر الناعم وملعقة صغيرة من بشر البرتقال،ملعقة كبيرة من عصير البرتقال، ثلاث قطرات لون طعام برتقالي الطريقة: أولا عليك تسخين الفرن على ١٨٠ درجة

ثم حضري صينية الكيكة بوضع بعض القليل من الزيت فى الصينية و رش دقيق وتوزيعه جيدا.

ثم اضربي البيض في وعاء أخر

ضعي عصير البرتقال والزيت على البيض ثم ضعي معلقة ونصف بشر برتقال.

ضعي الدقيق و الملح و البيكنج بودر في وعاء أخر واخلطيهم مع السكر

ثم ضعي الخليط السائل فوق خليط الدقيق والسكر واضربيهم جيدا حتي يتجانسوا تماما .

ثم قومي بوضع الخليط في الصينية و ضعيه في الفرن حتي تمام النضج

و اتركها تبرد

وبالنسبة للتزيين : ضع كريمة الزبدة و وضعي فوقها السكر بالتدريج ، مع الخفق جيدا، ثم ضعي ملعقتين من عصير البرتقال ، ثم الفانيليا ثم معلقة بشر البرتقال ، ضعي الخليط على الكيك و اتركيها في الثلاجة وتقدم باردة. ثالث سموثي البرتقال ثالث سموثي البرتقال سموثي البرتقال ليس مجرد عصير عادي فهو يحتوي علي فوائد عالية بالإضافة إلي طعمه اللذيذ والغني. المقادير: نصف كوب من عصير البرتقال

كوب من لبن الزبادي

كوب من قطع الموز

كوب ونصف قطع خوخ مقشرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا الطريقة: قومي بخلط جميع المكونات في الخلاط ثم قومي بصبها في الكاسات وقدميها. طريقة كيكة زبدة الفول السوداني X إقرأ أيضاً: أنواع كيك بدون فرن كيكة الشيكولاتة وكيكة الجزر اعمليهم بدون فرن

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