سر تتبيلة الشاورما السوري بهذا المكون فقط

الشاورما هي من الأكلات العربية والتي لاقت رواج كبير في الفترة الأخيرة عند الكبار والصغار وهي من أصل سوري، ومن أكثر الوجبات التي نخرج نتناولها خارج المنزل فلها مزاق مختلف ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على سر تتبيلة الشاورما السوري والذي سوف يجعلك تقومي بعملها في البيت دائما.

سر تتبيلة الشاورما السوري:

ويرجع السر في طعم الشاورما المميز لدى المحلات السورية هو البهارات التي يضعها السوريين وهت سر نجاحها فتتكون تتبيلة الشاورما من الثوم، الزيت،والخل، البهارات مثل الثوم البودر، الفلفل الاسود، الملح،الحبهان،ورق اللوري،الزبادى.

طريقة عمل الشاورما السوري:

المقادير :

1كيلو من اللحم او صدور الفراخ حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الطحينة

2 ملعقة كبيرو من الخل الاحمر أو الابيض

ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

فص ثوم كامل.

فص ثوم مهروس

3 حبوب من الحبهان.

2 من ورق اللوري او ورق الغار

ملعقة كبيرة زيت نباتي .

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

قومي بتقطيع اللحم البقري او صدور الدجاج الى شرائح صغيرة الحجم وقومي بأضافة المكونات السابقة اليها وقومي بخلطها جيدا حتى تتجانس معا وانركيهم في الثلاجة فترة ساعة ثم قومي بتشويحهم على النار وسوف تحصلين على الشاورما السوري في أقل من عشر دقائق.

ولا يعرف الكثيرين سر الطحينة لتتبيلة الشاورما فالطحينة تعمل على إبراز نكهة البهارات واعطاء اللحمة أو الدجاج نكهة لذيذة ولكن لاحظي ان لا تزيدي عن ملعقة صغيرة من الطحينة حتى لا تفسد باقي المكونات وتعطي مرارة في الفم.