طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بخلطته السريه طريقه سهلة ومضمونه لعملها بالبيت

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بخلطته السريه من المؤكد أن كافة الأمهات وربات البيوت تتمنع أن أبنائها يمتنعون عن تناول الطعام في المطاعم خارج المنزل، لأنها تخاف على صحتهم وتخشى عليهم من مصادر الأطعمة وجودتها المضمونة، وهذا لأن الأكلات اللذيذة والشهية بالنسبة لهم تكون خارج المنزل، على الرغم تحضير الأم الدائم لوصفات وأطباق شهية وممتعة من الدجاج ولكن دجاج كنتاكي بخلطته السرية هذا ما يبحث عنه أطفالها، فهو من أكثر الأطباق التي يقبل عليها فئة كبيرة من الأشخاص نظراً لما يوجد به مت توابل لها طعم خاص، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل دجاج كنتاكي في المنزل.

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

إليكم الآن الطريقة البسيطة لعمل دجاج كنتاكي المقرمش في المنزل بأقل تكلفة وبطعم مميز وجودة عالية عن الخارج من خلال اتباع الآتي:

المكونات:

كليو من قطع الدجاج بحوالي 8 قطع.

حبتان من البيض.

كوب من الدقيق.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من البيكنج بودر.

فلفل أسود.

نصف ملعقة من الزنجبيل البودر.

القليل من القرفة.

ببريكا.

الملح.

عصير ليمون.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة من زيت الذرة.

القليل من الملح.

ملعقتين من الصلصة الحارة.

نقوم بخلط كافة مكونات تتبيلة الدجاج مع بعضها البعض وتدهن بزيت الذرة. من ثم نقوم بفرك الدجاج بمزيج من الملح والفلفل الأسود، ومن ثم نقوم بوضع الصلصة الحارة. من ثم نقوم بعصر ليمونة فوق الدجاج ويضاف لها كمية مناسبة من الخل وتترك ربع ساعة. نقوم بوضع التتبيلة بكيس طعام ونضع به قطع الدجاج وتترك لمدة لا تقل عن ليلة كاملة في الثلاجة بالثلاجة حتى أن تكتسب قطع الدجاج طعم التتبيلة. في صباح اليوم التالي نخرج الدجاج من الكيس وتصفى. نقوم بخفق البيض ويضاف له البيكنج بودر ونضع بها قطعة الدجاجة وتخرج من البيض وتوضع بالتوابل وتقلب بشكل جيد. نقوم بوضعها في الفريزر لمدة نصف ساعة، ومن ثم توضع في زيت غزير على نار هادئة حتى أن تنضج حتى لا تحترق وتقلب من حين لآخر، ترفع من على النار بعد أن يصبح لونها ذهبي.

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مكونات تتبيلة الدجاجطريقة التحضير: