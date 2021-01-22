طريقة عمل الكبدة فى البيت مثل عربيات الشارع بنفس الطعم الشهى بطريقه سهله وبسيطه

طريقة عمل الكبدة فى البيت مثل عربيات الشارع بنفس الطعم الشهى تعتبر الكبده من أهم العناصر الغذائية المليئة بكمية كبيرة من الحديد وينصح بها دائماً لمن يعاني من نقص في الحديد أو الإصابة بفقر الدم، ولكن لا يفضل الكثير من تناول الكبدة المنزلية، وفي نفس الوقت يحرصون على تناول كبدة العربيات، والأمهات وربات البيوت لا يفضلون ذلك، ويحرصون دائماً على أن يقنعوا أبنائهم بتناول الكبدة في المنزل، مما يجعلهم يبحثون عن الطرق التي تمكنهم من القيام بعمل كبدة العربيات كما يجب أن يكون، لذلك نحن هنا اليوم حرصنا على أن نوفر لكم طريقة بسيطة لعمل كبدة العربيات. طريقة عمل كبدة العربيات بطعم رائع طريقة عمل كبدة العربيات بطعم رائع فيما يلي سوف نطرح عليكم خطوات بسيطة وسهلة لعمل كبدة العربيات في المنزل بطعم رائع: المكونات: نصف كليو من الكبدة ونقوم بتقطعيها لشرائح.

ملعقتين من الخل.

5 فصوص من الثوم.

ليمونة واحدة.

فلفل حار.

القليل من الملح.

فلفل أسود.

ملعقة من الكمون.

قرفة.

4 ملاعق من الزيت النباتي. طريقة التحضير: في البداية قبل أي شيء نقوم بغسل الكبدة وتوضع بداخل مصفاة وبعد نقوم بوضعها في طبق حتى تتخلص من المياه الموجودة بها. نقوم بتتبيل الكبدة بالثوم والخل والقرفة وتترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في الثلاجة حتى أن تكتسب شرائح الكبدة المكونات. مع مراعاة إحضار مقلاة عميقة، ونضع بها كمية مناسبة من الزيت وتترك على النار حتى أن تسخن للغاية. من ثم نقوم بوضع شرائح الكبدة والفلفل الحار على النار وتقلب حتى تأخذ صدمة. تترك بعد ذلك على نار عالية ويتم تقليبها جيداً حتى أن يتغير لونها. نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود مع التقليب المستمر على النار حتى أن تتخلصين من أي سوائل تنتج منها. تترك على النار حوالي 15 دقيقة لكي تنضج بشكل جيد، ومن ثم ترفع من على النار وتضع في طبق التقديم وبأف هنا وشفا. X إقرأ أيضاً: طريقة الخبز التركي في المقلاة هش وخفيف بطريقة ناجحة طريقة التحضير:

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