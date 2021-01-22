طريقة عمل كباب وكفتة الحاتي فى البيت وأسرار  وتكات عملها مثل الشيفات بطعم رائع

طريقة عمل كباب وكفتة الحاتي فى البيت وأسرار وتكات تحرص كل سيدة على أن تقدم لأفراد عائلتها الأطعمة اللذيذة التي تجعلهم سعداء وبالأخص الأطفال، لأنهم يعشقون دائماً تناول أطباق متنوعة خارج المنزل، وهذا لا تفضله كافة الأمهات بشكل عام، وتعتبر كباب وكفتة الحاتي من أكثر الأطعمة السريعة والبسيطة التي تتميز بطعم الشهي للغاية، ويحرص على تقديمها في أشهر المطاعم، وتعد كفتة الحاتي من أبرز الطرق التي تبحث عنها الكثير من ربات البيوت ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل كباب وكفتة الحاتي على الفحم. طريقة عمل كباب وكفتة الحاتي طريقة عمل كباب وكفتة الحاتي تعرفي معنا على أفضل طريقة لعمل كفتة وكباب الحاتي بطعم لذيذ مثل أشهر المطاعم: المكونات: كيلو من اللحم الضاني مقطع مكعبات.

فلفل ألوان مقطع لمكعبات.

بصل مقطع لمكعبات.

كوب من ماء البصل.

ثمرة من الطماطم كبيرة الحجم.

3 فصوص من الثوم المهروس.

ربع كوب من الخل.

ملعقتين من الكاتشب.

ملعقة كبيرة صوص الصويا.

ملعقة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة من الكزبرو الجافة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة من العسل.

ربع ملعقة من الحبهان المطحون.

ربه ملعقة من القرنفل. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي نقوم بوضع عصير البصل مع الطماطم والكاتشب والخل والثوم وصوص الصويا، وأيضاً الكزبرة والقرنفل والحبهان والملح والفلفل والعسل، وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس. في إنء عميق نقوم بوضع التتبيلة وبعد ذلك قومي بإضافة قطع اللحم وتقلب مع التبيلة بشكل جيد، ومن ثم توضع بالثلاجة مع القيام بتغطيتها بورق النايلون لمدة لا تقل عن 4 ساعات ولكن من الأفضل أن تترك طوال الليل. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نقوم بوضع الجريل على نار متوسطة، وتدهن بكمية قليلة من الزيت ومن ثم نقوم بإضافة قطع اللحم حتى تأخذ لون الشواء. من صم توضع في صينية ويضع عليها البصل والفلفل الملون وتقلب وتوضع في الفرن حتى تمام النضج. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل المكدوس السوري الاصلي بأسهل الخطوات بكل تكاته طريقة التحضير:

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