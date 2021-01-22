طريقة عمل بسبوسة الحلواني المرمله بكل أسرارها وتكاتها بمقادير مظبوطه والطعم لا يقاوم

طريقة عمل بسبوسة الحلواني المرمله بكل اسرارها وتكاتها تعتبر البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات بالوطن العربي، ونحرص على تقديمها في الكثير من المناسبات والأوقات، حيث أنه يطلق عليها هذا الاسم لأنها تتم عن طريق بس السميد مع السمن، ومن الممكن القيام بعمل البسبوسة عن طريق القيام بإضافة الكثير من المكونات مما يجعلها محببة لدى الكبار والصغار، وتكون حسنة المذاق ولا تحتاج لتكلفة كبيرة للقيام بها، ولا تأخذ الكثير من الوقت ولكنها تحمل قيمة غذائية عالية، تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة الشهية في المنزل. طريقة عمل بسبوسة الحلواني طريقة عمل بسبوسة الحلواني فيما يلي سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بطعم رائع مثل أشهر محلات الحلويات: المكونات: كوبان من السميد.

نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من العسل النقي.

4 ملاعق من السمنة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتين من الحليب البودر.

ملعقة من البيكنج بودر.

قطر حلويات. طريقة التحضير: نحضر إناء عميق ونقوم بفرك البسبوسة مع السمن باليد بشكل جيد وهذه من أهم خطوات عمل البسبوسة يجب أن تتم بدقة، ومن ثم نقوم بإضافة باقي المكونات كلياً وتقلب معاً بشكل جيد. نضع الخليط في صينية مقاس 26 ذات حافة قصيرة ويتم دهنها بطبقة من الطحينة ونوزع بها البسبوسة. نضع الصينية في الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة متوسطة بالرف الأوسط، وتترك حتى تمام النضج. ومن ثم نقوم بوضعها تحت الشواية لعدة دقائق حتى أن تأخذ اللون الذهبي. وبمجرد أن تخرج من الفرن نضيف لها قطر الحلويات الساخن عليها السابق تحضيره. من الممكن أن يتم تزينها بحبات اللوز وتترك حتى أن تبرد ومن ثم توضع بأطباق التقديم وبألف هنا وشفا. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل البيتزا بطريقة الشيفات فى المنزل بمقادير مظبوطه وباسرار الجبنة المطاطية طريقة التحضير:

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