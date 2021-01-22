أسرع كريم ساحر في تبييض العانة والجسم والابطين وجميع المناطق الداكنة بالجسم

أسرع كريم ساحر في تبييض العانة والجسم والابطين الوصفات الطبيعية دائما يمكن أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل لا تأخذ أكثر من دقيقتين، اثناء تحضيرها كما أن تطبيقها على البشرة لا يأخذ سوي ثلاث دقائق، معنى ذلك أن الوصفات الطبيعيه بالكامل لا تاخذ هو خمس دقائق، ولكن بعد انتهاء الخمس دقائق هذه سوف نحصل على بشرة ناعمة، خالية من أي مشاكل ليس بها أي تلف أو نمش، أو كلف كما يوجد ايضا بعض الأشخاص يعانون من النمش الموجود في البشرة، ولكن مع أتباع هذه الوصفات سوف تتخلص من هذا النمش باسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة لذلك، تتابعي معي عزيزتي التي تواجه من بعض مشاكل البشرة، لكي تحصلي على كل الإجابات لأسئلتك من خلال هذا المقال.

أسرع كريم ساحر في تبييض العانة والجسم والابطين

محلول عصير الليمون

عصير الليمون لديه قدرة ممتازة في التخلص من الاسمرار الموجود بالبشرة، يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ يمكننا أن نقوم باستخدام عصير الليمون على البشرة بدون قلق أو توتر لأنه ماسك فعال في التخلص من الندبات الموجودة بالبشرة.

يمكننا أن نقوم بوضع عصير الليمون على قطنة نظيفة.

ونبدأ بدمج هذه القطن مع الليمون جيدا.

وناخذ القطن ونقوم بوضعها على الأماكن السمراء في البشرة، واليدين.

يمكن أن تظهر على هذا الماسك الفعال 10 دقائق.

وسوف تحصل بعد ذلك على نتائج مبهرة في تفتيح البشرة.

ملحوظة:- لابد من أستخدام كريم مرطب بعد وصفة محلول الليمون

زبدة الكاكاو متميزة جدا في القضاء على الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم كما أنها تعطي نضارة هايلة، للبشرة، وتعطي اضاءة متميزة لذلك يمكننا أن نقوم باستخدامها في أي وقت إذا كانت في الخروج أو في المنزل ونجد أن اغلب النساء التي تهتم بنفسها يقوم باستخدام زبدة الكاكاو للشفايف لتنعيم الشفايف وتوريدها ولكن بالفعل هي لديها العديد من الاستخدامات للبشرة، والاماكن الداكنة والطريقه تكون كالتالي

يمكن أن نقوم غسل البشرة جيدا.

ونبدأ بوضع زبدة الكاكاو على الاماكن الداكنة فى الجسم وفي البشرة تحت العين.

يترك هذا الماسك من زبده كاكاو لمدة ساعة.

نبدأ بغسيل البشرة جيدا.

بعد ذلك ونقوم وضع كريم مرطب.

وسوف نلاحظ لمعان هائل.