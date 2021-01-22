العناية بالشعر مش بتبدأ باستخدام المنتجات المناسبة ، ولكن بتبدأ بتقنيات تسريح الشعر ، تسريح الشعر بينعمه ويحسن من صحة الشعر وجودته بشكل عام ، ومن خلال تعديل روتين تسريح شعرك ، ممكن تعملي فرق في شعرك ، والنهاردة هنعرف مع بعض بالتفصيل فوايد تسريح الشعر بالفرشة ، وازاي تستخدميها بشكل صح ، وايه اللي المفروض تتجنبيه.
فوايد تسريح الشعر بالفرشة:
– بيضيف لمعان صحي للشعر:
فروة الراس بتنتج زيوت طبيعية عشان تحافظ على الشعر متغذي وبيلمع ، وتسريح الشعر بيساعد على توزيع الزيوت الطبيعية على خصل الشعر وتقويتها ، ولو اهملتي انك تسرحي شعرك الزيوت هتتراكم على فروة الراس ، وده هيخلي خصلات الشعر جافة وهشة.
وتسريح الشعر الطويل بشكل خاص يعتبر مهم جدا ، لان الزيوت الطبيعية بتاخد وقت اطول عشان توصل لاطراف الشعر ، بالاضافة ان تسريح الشعر بعد الشامبو بضيف له لمعان وبيضمن ترطيبه كويس.
– بينشط فروة الراس:
تسريح فروة الراس بالفرشة باستخدام مساج وضغط خفيف بيساعد على تنشيط فروة الراس ، وده بيأدي لتحسين تدفق الدم لفروة الراس وتعزيز نمو الشعر بشكل صحي.
– التخلص من الشوائب:
في كل مرة بتستخدمي منتجات تصفيف الشعر ، بتسيب دايما بقايا على فروة الراس ، البقايا دي بتتراكم مع مرور الوقت ، وتسريح الشعر بيساعد على ازالة البقايا من فروة الراس ، ولما البقايا دي بتتشال بيبقى سهل تنضيف الشعر وفروة الراس بالشامبو.
ويعتبر تسريح الشعر بشكل منتظم افضل طريقة لمنع تشابك الشعر ، وده بيقلل من تكسر الشعر.
– بيخلي تصفيف الشعر سهل:
تسريح الشعر بشكل منتظم هيساعدك على تصفيف شعرك بسهولة ، لانه هيبقى خالي دايما من التشابك والعقد.
– ازالة خصل الشعر المتساقط:
في المتوسط ، بينزل من الشعر حوالي 100 – 150 خصلة شعر يوميا (حسب طول الشعر) ، وتسريح الشعر بيساعد على ازالة خصل الشعر المتساقطة.
المفروض تسرحي شعرك كام مرة؟
المبالغة في تسريح الشعر زيادة عن اللزوم كمان ممكن تسبب تكسر الشعر وتساقطه ، عشان كده متسرحيش الشعر كتير ، ومن الناحية المثالية ، المفروض الشعر يتسرح مرتين في اليوم ، مع ذلك ، لو شعرك طويل ، ممكن تسرحيه تلات مرات في اليوم عشان تمنعي التشابك ، ولو شعرك مجعد او كثيف او دهني يبقى سرحيه مرة واحدة في اليوم.
ازاي تسرحي الشعر وهو مبلول وناشف؟
الشعر المبلول:
الشعر المبلول بيكون هش وضعيف اوي وممكن يتكسر بسهولة وانتي بتسرحيه ، عشان كده امشي على النصايح دي وانتي بتسرحي الشعر المبلول:
– نشفي الشعر بفوطة مايكروفايبر او من الالياف الدقيقة.
– سيبي شعرك ينشف لمدة 10 دقايق في الهوا قبل ما تسرحيه.
– استخدمي سبراي لفك تشابك الشعر وتنعيمه لو شعرك كثيف ومجعد.
– استخدمي مشط خشب اسنانة واسعة او فرشة بشعيرات طبيعية لفك تشابك الشعر بالراحة من غير ما يتقطع او يتكسر.
الشعر الناشف:
اول حاجة قسمي شعرك اجزاء وابدئي بكام بوصة بعيد عن الجذور ، وامشي على الخطوات دي:
– استخدمي مشط اسنانة واسعة او فرشة ، ابدئي من النص وبعدين حركي الفرشة لتحت لحد اطراف الشعر.
– اتحركي بوصة زيادة لفوق (من المكان اللي بدأتي منه) وبعدين سرحي تاني لتحت.
– استمري انك تتحركي لفوق لحد ما توصلي لفروة الراس وكرري الخطوات بالفرشة بالراحة.
– لو شعرك مفرود وطويل وكثيف يبقى الفرشة ال Paddle هي الاختيار الافضل ليكي لتسريح الشعر وهو ناشف او مبلول ، لانها خفيفة الوزن وبتفك تشابك الشعر بسهولة.
ايه هي الطريقة الصح لتسريح الشعر؟
– قسمي الشعر لاجزاء وبعدين ابدئي سرحيه.
– حركي الفرشة بالراحة في كل جزء.
– امسكي الفرشة بزاوية وحركيها من خلال خصل الشعر.
– والشعر المفروض يخرج من الفرشة لما توصلي للاطراف.
– بمجرد ما تخلص جزء واحد ، ابدئي في الجزء التاني.
– اتأكدي لو في اي عقد او تشابك باستخدام صوابعك.
– اتحركي مع تدفق الشعر ومش عكسه.
– اتجنبي تسريح الشعر زيادة عن اللزوم.
ازاي تنضفي فرش وامشاط الشعر؟
تنضيف الفرشة والمشط ضروري جدا للحفاظ على صحة الشعر ، وهنقولك بعض النصايح لتنضيفها.
– في طبق كبير حطي مية وضيفي لها معلقة كبيرة من الصابون السايل والمحلول المطهر.
– حركي الفرشة والامشاط في الخليط ده.
– وبعدين اشطفيهم كويس لازالة الاوساخ وخصل الشعر.
– اتجنبي نقع الفرشة اكتر من 4 دقايق.
– نضفي الفرشة كل اسبوعين ، وممكن تستخدمي الشامبو بدل الصابون السايل.
ازاي تحفزي نمو الشعر بالفرشة؟
في طرق تقدري من خلالها تحفزي نمو الشعر بالفرشة ، تسريح الشعر بيحفز نمو الشعر عن طريق توزيع زيت فروة الراس بالتساوي وتدليك فروة الراس لتحسين الدورة الدموية.
استخدمي الفرشة اللي شعرها خشن ، ولما تيجي تسرحي ، اضغطي بالراحة على فروة الراس ، وسرحي فروة الراس لتدليكها.
اتجنبي الغلطات دي وانتي بتسرحي شعرك:
تسريح الشعر في الاتجاه الغلط وطرق التسريح الغلط ممكن انها تسبب تلف الشعر ، هنقولك بعض طرق التسريح اللي المفروض تتجنبيها.
– استخدام فرشة واحدة لكل حاجة:
انتي محتاجة فرش مختلفة لانواع الشعر المختلفة ، عشان كده لازم تختبري فرشة الشعر قبل ما تشتريها.
– عشان تدي حجم للشعر اثناء التجفيف بالسيشوار ، استخدمي فرشة معدنية مستديرة الشكل.
– الفرشة اللي شعرها خشن مثالية للشعر الخشن والمجعد.
– عشان تحصلي على لمسة نهائية ناعمة ، استخدمي فرشة مسطحة.
– عشان تعملي ديل حصان استخدمي فرشة Paddle.
– عشان تعملي عقدة او كحكة للشعر ، استخدمي فرشة بشعيرات.
– اتجنبي التسريح المفرط ، لانه ممكن يأدي لتلف الشعر وتقصفه.
– تسريح الشعر بقوة وهو مبلول:
الشعر المبلول بيكون هش وضعيف ، وتسريحه بقوة ممكن يأدي لتلفه ، عشان كده وانتي بتسرحي شعرك وهو مبلول لازم يكون التسريح بالراحة واستخدمي دايما مشط اسنانه واسعة.
– مش بتسرحي الشعر قبل غسله:
تسريح الشعر قبل غسله بالشامبو بيمنع العقد والتشابك ، وفك تشابك الشعر وهو مبلول هيأدي لضرر اكبر لخصل الشعر.
– بتسرحي في اتجاه غلط:
الطريقة الصح عشان تفك تشابك الشعر هي انك تبدأي من الاطراف وتتنقلي للجذور ، لانه لو اتنقلتي من الجذور لفروة الراس للاطراف مرة واحدة ، فاحتمال كبير شعرك يتقطع.
– استخدام الفرشة لتسريح الشعر الجاف:
اتجنبي استخدام الفرشة مع الشعر الجاف ، استخدمي بدالها المشط ، لان استخدام الفرشة مع الشعر المجعد ممكن يأدي لتلف الشعر ، استخدمي دايما مشط اسنانه واسعة وفكي التشابك لما يكون الشعر مبلول او رطب.
إزاي تختاري الفرشة المناسبة لنوع شعرك؟
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