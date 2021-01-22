العناية بالشعر مش بتبدأ باستخدام المنتجات المناسبة ، ولكن بتبدأ بتقنيات تسريح الشعر ، تسريح الشعر بينعمه ويحسن من صحة الشعر وجودته بشكل عام ، ومن خلال تعديل روتين تسريح شعرك ، ممكن تعملي فرق في شعرك ، والنهاردة هنعرف مع بعض بالتفصيل فوايد تسريح الشعر بالفرشة ، وازاي تستخدميها بشكل صح ، وايه اللي المفروض تتجنبيه.

فوايد تسريح الشعر بالفرشة:

– بيضيف لمعان صحي للشعر:

فروة الراس بتنتج زيوت طبيعية عشان تحافظ على الشعر متغذي وبيلمع ، وتسريح الشعر بيساعد على توزيع الزيوت الطبيعية على خصل الشعر وتقويتها ، ولو اهملتي انك تسرحي شعرك الزيوت هتتراكم على فروة الراس ، وده هيخلي خصلات الشعر جافة وهشة.

وتسريح الشعر الطويل بشكل خاص يعتبر مهم جدا ، لان الزيوت الطبيعية بتاخد وقت اطول عشان توصل لاطراف الشعر ، بالاضافة ان تسريح الشعر بعد الشامبو بضيف له لمعان وبيضمن ترطيبه كويس.

– بينشط فروة الراس:

تسريح فروة الراس بالفرشة باستخدام مساج وضغط خفيف بيساعد على تنشيط فروة الراس ، وده بيأدي لتحسين تدفق الدم لفروة الراس وتعزيز نمو الشعر بشكل صحي.

– التخلص من الشوائب:

في كل مرة بتستخدمي منتجات تصفيف الشعر ، بتسيب دايما بقايا على فروة الراس ، البقايا دي بتتراكم مع مرور الوقت ، وتسريح الشعر بيساعد على ازالة البقايا من فروة الراس ، ولما البقايا دي بتتشال بيبقى سهل تنضيف الشعر وفروة الراس بالشامبو.

ويعتبر تسريح الشعر بشكل منتظم افضل طريقة لمنع تشابك الشعر ، وده بيقلل من تكسر الشعر.

– بيخلي تصفيف الشعر سهل:

تسريح الشعر بشكل منتظم هيساعدك على تصفيف شعرك بسهولة ، لانه هيبقى خالي دايما من التشابك والعقد.

– ازالة خصل الشعر المتساقط:

في المتوسط ، بينزل من الشعر حوالي 100 – 150 خصلة شعر يوميا (حسب طول الشعر) ، وتسريح الشعر بيساعد على ازالة خصل الشعر المتساقطة.

المفروض تسرحي شعرك كام مرة؟

المبالغة في تسريح الشعر زيادة عن اللزوم كمان ممكن تسبب تكسر الشعر وتساقطه ، عشان كده متسرحيش الشعر كتير ، ومن الناحية المثالية ، المفروض الشعر يتسرح مرتين في اليوم ، مع ذلك ، لو شعرك طويل ، ممكن تسرحيه تلات مرات في اليوم عشان تمنعي التشابك ، ولو شعرك مجعد او كثيف او دهني يبقى سرحيه مرة واحدة في اليوم.

ازاي تسرحي الشعر وهو مبلول وناشف؟

الشعر المبلول:

الشعر المبلول بيكون هش وضعيف اوي وممكن يتكسر بسهولة وانتي بتسرحيه ، عشان كده امشي على النصايح دي وانتي بتسرحي الشعر المبلول:

– نشفي الشعر بفوطة مايكروفايبر او من الالياف الدقيقة.

– سيبي شعرك ينشف لمدة 10 دقايق في الهوا قبل ما تسرحيه.

– استخدمي سبراي لفك تشابك الشعر وتنعيمه لو شعرك كثيف ومجعد.

– استخدمي مشط خشب اسنانة واسعة او فرشة بشعيرات طبيعية لفك تشابك الشعر بالراحة من غير ما يتقطع او يتكسر.

الشعر الناشف:

اول حاجة قسمي شعرك اجزاء وابدئي بكام بوصة بعيد عن الجذور ، وامشي على الخطوات دي:

– استخدمي مشط اسنانة واسعة او فرشة ، ابدئي من النص وبعدين حركي الفرشة لتحت لحد اطراف الشعر.

– اتحركي بوصة زيادة لفوق (من المكان اللي بدأتي منه) وبعدين سرحي تاني لتحت.

– استمري انك تتحركي لفوق لحد ما توصلي لفروة الراس وكرري الخطوات بالفرشة بالراحة.

– لو شعرك مفرود وطويل وكثيف يبقى الفرشة ال Paddle هي الاختيار الافضل ليكي لتسريح الشعر وهو ناشف او مبلول ، لانها خفيفة الوزن وبتفك تشابك الشعر بسهولة.

ايه هي الطريقة الصح لتسريح الشعر؟

– قسمي الشعر لاجزاء وبعدين ابدئي سرحيه.

– حركي الفرشة بالراحة في كل جزء.

– امسكي الفرشة بزاوية وحركيها من خلال خصل الشعر.

– والشعر المفروض يخرج من الفرشة لما توصلي للاطراف.

– بمجرد ما تخلص جزء واحد ، ابدئي في الجزء التاني.

– اتأكدي لو في اي عقد او تشابك باستخدام صوابعك.

– اتحركي مع تدفق الشعر ومش عكسه.

– اتجنبي تسريح الشعر زيادة عن اللزوم.

ازاي تنضفي فرش وامشاط الشعر؟

تنضيف الفرشة والمشط ضروري جدا للحفاظ على صحة الشعر ، وهنقولك بعض النصايح لتنضيفها.

– في طبق كبير حطي مية وضيفي لها معلقة كبيرة من الصابون السايل والمحلول المطهر.

– حركي الفرشة والامشاط في الخليط ده.

– وبعدين اشطفيهم كويس لازالة الاوساخ وخصل الشعر.

– اتجنبي نقع الفرشة اكتر من 4 دقايق.

– نضفي الفرشة كل اسبوعين ، وممكن تستخدمي الشامبو بدل الصابون السايل.

ازاي تحفزي نمو الشعر بالفرشة؟

في طرق تقدري من خلالها تحفزي نمو الشعر بالفرشة ، تسريح الشعر بيحفز نمو الشعر عن طريق توزيع زيت فروة الراس بالتساوي وتدليك فروة الراس لتحسين الدورة الدموية.

استخدمي الفرشة اللي شعرها خشن ، ولما تيجي تسرحي ، اضغطي بالراحة على فروة الراس ، وسرحي فروة الراس لتدليكها.

اتجنبي الغلطات دي وانتي بتسرحي شعرك:

تسريح الشعر في الاتجاه الغلط وطرق التسريح الغلط ممكن انها تسبب تلف الشعر ، هنقولك بعض طرق التسريح اللي المفروض تتجنبيها.

– استخدام فرشة واحدة لكل حاجة:

انتي محتاجة فرش مختلفة لانواع الشعر المختلفة ، عشان كده لازم تختبري فرشة الشعر قبل ما تشتريها.

– عشان تدي حجم للشعر اثناء التجفيف بالسيشوار ، استخدمي فرشة معدنية مستديرة الشكل.

– الفرشة اللي شعرها خشن مثالية للشعر الخشن والمجعد.

– عشان تحصلي على لمسة نهائية ناعمة ، استخدمي فرشة مسطحة.

– عشان تعملي ديل حصان استخدمي فرشة Paddle.

– عشان تعملي عقدة او كحكة للشعر ، استخدمي فرشة بشعيرات.

– اتجنبي التسريح المفرط ، لانه ممكن يأدي لتلف الشعر وتقصفه.

– تسريح الشعر بقوة وهو مبلول:

الشعر المبلول بيكون هش وضعيف ، وتسريحه بقوة ممكن يأدي لتلفه ، عشان كده وانتي بتسرحي شعرك وهو مبلول لازم يكون التسريح بالراحة واستخدمي دايما مشط اسنانه واسعة.

– مش بتسرحي الشعر قبل غسله:

تسريح الشعر قبل غسله بالشامبو بيمنع العقد والتشابك ، وفك تشابك الشعر وهو مبلول هيأدي لضرر اكبر لخصل الشعر.

– بتسرحي في اتجاه غلط:

الطريقة الصح عشان تفك تشابك الشعر هي انك تبدأي من الاطراف وتتنقلي للجذور ، لانه لو اتنقلتي من الجذور لفروة الراس للاطراف مرة واحدة ، فاحتمال كبير شعرك يتقطع.

– استخدام الفرشة لتسريح الشعر الجاف:

اتجنبي استخدام الفرشة مع الشعر الجاف ، استخدمي بدالها المشط ، لان استخدام الفرشة مع الشعر المجعد ممكن يأدي لتلف الشعر ، استخدمي دايما مشط اسنانه واسعة وفكي التشابك لما يكون الشعر مبلول او رطب.

إزاي تختاري الفرشة المناسبة لنوع شعرك؟