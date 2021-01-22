طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على اصولها هتشرفك فى العزومات بطعم لذيذ ورائع 

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على اصولها تعتبر المكرونة بالبشاميل من أكثر الأطباق المحببة لدى الأطفال والكبار، ويبحث عنها الأمهات بشكل دائم حتى أن تضمن أن تحصل على طعم رائع ومميز المرغوب به، كما أنها لا تحتاج سوى مكونات بسيطة وسهلة، ومتواجدة في كل منزل، سوف نقدم لكم اليوم طريقة المحترفين لعمل المكرونة بالبشاميل طعم رائع وأكثر تميز، تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل سوف نتعرف سوياً على طريقة عمل المكرونة بطعم لذيذ ومكونات من منزلك: المكونات: كيس مكرونة.

ملح.

زيت نباتي.

مكعب مرقة دجاج.

حليب سائل.

كيس خلطة البشاميل المغلف.

طماطم.

ملح.

ريحان جاف.

زنجبيل.

فلفل أسود.

صلصة طماطم.

حبة بصل.

جبن موزاريلا.

نصف كليو من اللحم المفروم.

3 فصوص من الثوم.

زيت نباتي. طريقة التحضير: في البداية نقوم بسلق المكرونة من خلال وضع قدر على النار وبه كمية من الماء والملح والزيت النباتي ومكعب مرقة الدجاج وتترك حتى تغلي ويضاف المكرونة وتترك حتى تنضج، ثم ترفع من على النار وتشطف بالماء وتوضع بمصفاة جاتباً. نقوم بتبيل اللحم المفروم من خلال وضع ملعقتين من الزيت النباتي في مقلاه على الار ونضع بها البصل المفروم والثوم المهروس وتترك حتى أن تذبل، ومن ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم وتقلب المكونات معاً ويترك على النار حتى أن ينضج. ثم يضاف لها الطماطم والصلصة والقليل من الماء وتتبل بالبهارات. نقوم بتحضير البشاميل من خلال سكب الحليب في إناء على النار ويضاف له البشاميل الجاهز ويقلب بشكل مستمر حتى أن يثقل ومن ثم نقوم بإضافة المكرونة المسلوقة وتقلب مع البشاميل. نضع نصف كمية المكرونة في القاع ونضع عليها اللحم المفروم ثم طبقة أخرة من المكرونة ومن ثم يوزع عليها الجبم الموزريلا وتوضع بالفرن حتى أن تنضج. X إقرأ أيضاً: طريقة سهلة وبسيطة لعمل الطحينة الخام بالسمسم الابيض بمقادير مظبوطه طريقة التحضير:

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