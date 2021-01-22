كيك في الخلاط بــ6 ملاعق وصفة لا توصف أصنعي 10 قطع جاتوة لذتها وشكلها لا يوصف

كيك الست ملاعق السهلة وسريعة جدا، الكثير من السيدات والفتيات يرغبن في التعرف على طريقة جديدة لعمل الكيك بالمنزل كالمتحرفين ومن أشهر تلك أنواع الكيك هي كيك 6 ملاعق حيث تحتوي تلك الوصفة على كل من السكر والحليب والدقيق ولكن بخطوات ومقادير مضبوطة ويخرج لك كيك بنتيجة مضمونة بمذاق جيد ممتاز، فلها طعم لا يوصف لن تتمكن من الاستغناء عنها وتكرار تحضيرها لأطفالك وعمل كيك سهل وغير مكلف، فتابعوا معنا طريقة كيك الملاعق الستة بمكونات اقتصادية. طريقة كيك 6 ملاعق غير مكلفة عدد 4 بيض كبيرة بحرارة المطبخ. 6 ملاعق من الزيت النباتي. عدد 6 ملاعق طعام كبيرة من السكر. 6 ملاعق طعام كبيرة من الدقيق الناعم. 4 جرام من بيكنج بودر أو ملعقة صغيرة. رشة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة من الخل. كوب شوكولاتة ذائبة للتزيين. طريقة كيك 6 ملاعق غير مكلفة طريقة وخطوات عمل كيك 6 ملاعق بالشوكولاته أولا سنقوم نحضر الخلاط ونضع عليه اربع بيض كبيرة ولابد يكون بدرجة حرارة المطبخ، ثم يضاف عليهم السكر والفانيليا والملح ويخفقوا لمدة 2 دقيقة في الخلاط الكهربائي.

انتظري حتى يكون مزيج لونه يميل إلى الأبيض أو يكون كريمي نوعا ما، يضاف عليه الزيت مقدار 6 ملاعق كبيرة مع الاستمرار في الخفق بالخلاط الكهربائي.

ثم في وعاء جاف يتم نخل الدقيق تماما ونخل البيكنج بودر مع دقيق، ويضاف على مزيج السائل الخل، ويضاف الدقيق مع البيكنج بودر بالتدريج مع تقليب مستمر.

حتى يتكون خليط كريمي ويكون قليل سائل، ثم يحضر صينية خبز مستطيلة ويبطن عليها ورق زبدة ويصب مزيج الكيك عليها سائل قليلا.

ثم يدخل فرن ساخن مسبقا لمدة ربع ساعة فقط ويكون الفرن ساخن نوعا ما وليس ساخن على حرارة مرتفعة فهو كيك رقيق القوام.

ثم يرش عليها سكر بودرة ناعم، ثم يوضع على الكيك منديل جاف أو قطعة قماش جافة، ويلف الكيك على شكل رول، بواسطه منديل الجاف، وعليه قطعة قماش أخرى جافة وتترك لمدة ساعة حتى تتماسك جيدا.

ثم بعد أنتهاء المدة يمكنك نزع الورق وقطعة القماش من على الكيك وبعد فردها قسميها إلى نصفين، وتسقى الكيك بأي نوع مشروب أو نسكافية أو حليب، ثم يوضع على قطعة شوكولاته قابلة للدهن.

ثم تلف الكيك على شكل رول، والضغط عليها برفق بورق الزبدة وتترك حتى تهدأ لمدة ربع ساعة، ثم تقطع على شكل رولات عريضة الطول قليلا.

ثم وضع قطع الكيك في شوكولاته مذابة بالقليل من الزيت وتغطيها كلها تماما،وترصيها على ورق زبدة حتى تنتهي كل الكمية وتزين بما ترغبين بالشكل الذي تريديه، وتترك في الثلاجة حتى تتماسك وتقدم باردة. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل كيك الشاي بالفانيلا وصوص خفيف لذيذ حلى لا يمكن مقاومته طريقة وخطوات عمل كيك 6 ملاعق بالشوكولاته

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك في الخلاط بــ6 ملاعق وصفة لا توصف أصنعي 10 قطع جاتوة لذتها وشكلها لا يوصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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