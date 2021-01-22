بيضة ونصف كوب سكر كيك سهل رائع حضري أقراص الكيك في ربع ساعة تذوب بالفم

كيك سهل سريع يمكن عمله ببيضة وواحده ونصف كوب سكر، فيمكن لكل ربة منزل عمل الكيك بأقل المكونات في المنزل كما أن تحضيرها بسيط جدا ولا يستغرق الكثير من الوقت، فالكيك الذي يقوم بشراءه الأطفال من الخارج يمكنك صنعه في منزل بمكونات أقتصادية بسيطة ليست مكلفة، فكل أم ترغب في تحضير كل ما هو جديد لأولادها اليوم سنقوم بعمل كيك عادي سهل ولكن بشكل جديد سينبهر به أولادك كما يمكنك أن تقديمه لضيوفك كحلى بشكل رائع مع كوب الشاي أو القهوة أو على الإفطار عندما تجدين طريقة كيك سهل ببيضة وواحدة بتلك الخطوات لن تتردي في صنع تلك الكيك وقدميه لأسرتك بدون خوف من فشل الكيك فتابعي معنا تلك الطريقة. مكونات كيك البيضة الواحدة سهل بيضة واحدة بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب من السكر. 2 كوب من الدقيق. كوب من الحليب. نصف كوب من الزيت. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. للتزيين نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو. نصف ملعقة صغيرة من الحليب. 2 ملعقة كبيرة من عجينة الكيك. للحشو كوب من نوتيلا أو شوكولاته قابلة الدهن. طريقة عمل كيك بيضة واحدة سهل اقتصادي مكونات كيك البيضة الواحدة سهلطريقة عمل كيك بيضة واحدة سهل اقتصادي أولا سخني الفرن على حرارة 170 مئوية لحين تحضير الكيك فلابد الفرن يكون ساخن، ثم في بوله ضيفي بيضة واحدة بحرارة الغرفة مع نصف كوب السكر وملعقة الفانيليا عليهم، ثم يتم خفق كل المكونات مع بعضها جيدا بالمضرب اليدوي أو في الخلاط على حسب الرغبة.

بعد ذوبان السكر مع البيض تماما يضاف عليها كوب من الحليب، ثم يضاف عليهم نصف كوب من الزيت إلا ملعقة واحدة كبيرة مع تقليب مستمر بسرعة.

ثم بعد التأكد من أن السكر ذاب تماما والمكونات امتزجت مع بعضها البعض أبدأي بنخل الدقيق في وعاء جاف مع البيكنج باودر رشة الملح مع تقليب ثم يتم وضع المكونات الجافة مع المكونات السائلة وتقليب جيدا بالمضرب اليدوي.

ستلاحظي بأن مزيج الكيك ثقيل قليلا لا تضيفي عليه ماء أو أي مكون سائل لأننا سنشكل الكيك على شكل أقراص فسنحتاج إليه بقوام ثقيل.

ثم خذي 2 ملعقة كبيرة من مزيج الكيك في وعاء على جنب وضيفي عليه نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام وملعقة من الحليب وتقليب المكونات الصغيرة مع بعضها جيدا، ثم صبي تلك المزيج في كيس من أكياس الحلواني للتزيين له على الكيك الأصلي.

ثم ادهني صينية من ألمونيوم بالقليل من الزيت ورشي عليها القليل من الدقيق حتى تتغطى كل الصينية، ثم بملعقة كبيرة تأخذي كمية من مزيج الكيك الأبيض وبظهر الملعقة أفردي كمية العجين لعمل أقراص مدورة.

تلك الكمية تعطيكي 20 قطعة كيك، ثم بالعجينة الثانية الكاكاو زيني وجه أقراص الكيك قبل أن تدخل الفرن، ثم تدخل الصينية لمدة 10 دقائق فقط حتى تنضج وليس أكثر حتى لا تكون أقراص الكيك جافة.

ثم ساوي أقراص الكيك عن طريق قطاعة الكيك على شكل دوائر، ثم دهن ظهر الكيك بالنوتيلا او الشوكولاته الذائبة، وتزين كما تفضلين. X إقرأ أيضاً: أسهل طريقة لبسكويت الزبدة السادة بالفانيليا والكاكاو بسكويت العشر دقائق

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