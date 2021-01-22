طريقة عمل كيك القهوة الشهي بخطوات سهلة وبسيطة

توجد أصناف متعددة من الكيك وانتشرت مؤخراً كيك القهوة ويعتبر بديل لكيك الشوكولاتة للحصول على مذاق ورائحة القهوة لعشاق رائحة القهوة ويعتبر هذا النوع مفضل لفئة كبيرة جداً بين الأشخاص الذين يحبون القهوة وتنتشر كيك القهوة في الكافيهات والمقاهي وتعتبر كيك القهوة هي أكثر أنواع الكيك إختلافاً سواء كيك الشوكولاتة أو كيك البرتقال وبسبب البحث عنها خاصةً في تلك الفترة بشكل مستمر، والكثير من الناس يفضلون قطعة من الكيك مع شرب فنجان من القهوة، ولكن يمكن تحضر كيك بالقهوة لعشاق القهوة، و تمتاز بمذاق رائع وشهي كما انها سريعة وسهلة التحضير ويمكن أيضا تقديم كيك القهوة في المناسبات مثل، الحفلات وأعياد الميلاد وغيرها الكثير، ننقل لكم طريقة التحضير بالخطوات من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيك القهوة طريقة عمل كيك القهوة المكونات: كوب ونصف من السكر الناعم.

ثلاث أكواب من السميد الخاص بالكيك.

أربع ملاعق كبيرة من القهوة ذو الرائحة.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا البودرة.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

كوب من الزبدة السائلة.

رشة ملح. طريقة التحضير نضع البيض في الخلاط الكهربائي ونقوم بتشغيله حتى يزداد حجم البيض. ثم نضع الزبدة والسكر ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخرى حتى تندمج المكونات معاً. ثم نحضر طبق كبير للمكونات ثم نضع الدقيق في الطبق والبيكنج باودر ونسكب خليط البيض على الدقيق. ثم نضع القهوة ونبدأ بالعجن جيداً بإستخدام اليدين وإذا كانت العجينة بها نوعاً من الجفاف. يمكنك إضافة القليل من الماء حتى تصبح لينة في اليد ونتركها حتى نقوم بتجهيز الصينية. ونقوم بتحضير صينية صغيرة وندهنها بالزيت ونضع بها عجينة الكيك. ثم نقوم بوضعها في الفرن حتى تنضج لمدة خمس وعشرون دقيقة وبعد خروجها نقوم بوضع أيّ وسائل زينة مثل الشوكولاتة السائلة. X إقرأ أيضاً: عمل البان كيك الحلو في المنزل مثل المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة طريقة التحضير

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