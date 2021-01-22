كريم فعال لتفتيح البشرة ومكافحة التجاعيد باستخدام كريم بيبانثين وسعره داخل وخارج المملكة

يبحث الكثيرون عن كريم فعال لتفتيح البشرة، الوجه والكفين والرقبة والكوع وتفتيح منطقة العانة وتفتيح البكيني عند المرأة ولذلك فقد استخدمت الكثير من النساء مختلف أنواع الكريمات ومنتجات العناية بالبشرة المحلية والمستوردة فيصبح كريم بيبانثين الأزرق من اقوي وأشهر كريمات التفتيح لكافة أنحاء الجسم وسنعرض استخدامه وسعره داخل المملكة وخارجها ومميزات كريم بيبانثين.

اقوي كريم فعال لتفتيح البشرة والعناية بها

فالكريم الأقوى للبشرة هو كريم بيبانثين الأزرق الذي يستخدم لجميع أنواع البشرة ويفتح بنسبة رائعة بمواد فعالة غير ضارة علي الإطلاق.

يستخدم لجميع أنواع البشرة الدهنية والجافة والمختلطة.

آمن علي الحوامل والرضع والأطفال لأنة لا يتفاعل مع البشرة تفاعل مضرا لها بل آمن للبشرة الحساسة.

يوضع طبقة بسيطة علي البشرة سواء الوجه أو الرقبة أو الكوع أو ما بين الفخذين والعانة والبكيني.

يساعد كريم بيبانثين الأزرق للتفتيح السريع وعلي الحفاظ علي رطوبة البشرة ونضارتها.

وعلي الحفاظ علي رطوبة البشرة ونضارتها. يتوفر بيبانثين الأزرق للتفتيح الفعال بتعدد أحجامة وأسعاره حتي يتناسب مع جميع الميزانيات.

يعتبر كريم بيبانثين الأزرق للتفتيح الفعال يرطب البشرة بشكل صحي ويحافظ علي نضارة البشرة.

يعتبر من اقوي كريمات البشرة لمكافحة التجاعيد وعلامات ظهور السن وتشقق الجلد.

طبعا هو اقوي كريم سريع وفعال في تفتيح البشرة في جميع أجزاء الجسم.

تفتيح الأماكن الحساسة بدون تعب وبسرعة ورائحة لطيفة.

علاج الهالات السوداء وتفتيح تحت العين وأخفاء إرهاق العين.

يستخدم بيبانثين كريم bepanthen cream في القضاء وعلاج حب الشباب.

علاج الاحمرار والاسمرار الناتج من الحروق وآثار الحروق والندوب.

لا يستخدم بيبانثين كريم بعد مرور ثلاثة أشهر.

لا يخلط الكريم بأي كريمات آخري لأنة سهل التفاعل مع أي مكون كيميائي فيصيب البشرة بأضرار.

يمكن عند استخدام الكريم لأول مرة يحدث حكة بالجلد.

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كما سبق وذكر أن عبوة بيبانثين لها أكثر من حجم وتناسب جميع الميزانيات ويمكنك البدء بأصغر عبوة من الكريم كتجربة والكريم متوفر في جميع الصيدليات ومنافذ البيع الدوائية المعتمدة يبدأ الكريم بعبوة حجمها 30 جرام بسعر 13 ريال الي 15 ريال سعودي ويمكن تحويل ثمن العبوة بالعملة المحلية أي انه يمكن أن يكون داخل مصر من 80 إلى 100 جنيه.

تركيبة كريم بيبانثين الطبية كريم فعال لتفتيح البشرة

يتكون بيبانثين من Bepanthen moisturizing cream من مادة ديكسا بينثول وهي المادة الفعالة للكريم وهي مادة أمنة علي البشرة حيث أن الكريم يمتاز بالقوام الخفيف علي البشرة سريع الامتصاص وفعال للبشرة لتفتيح آمن وسريع ويمتاز أنه خليط من زيت الجليسرين، واللانولين حيث أنه لا يحتوي علي مواد عطرية لكي لا تتفاعل مع البشرة مسببة لها التهابات.

أنواع كريم بيبانثين للبشرة

كريم بيبانثين الأزرق لتفتيح البشرة.

كريم بيبانثين الوردي للبشرة الحساسة.

كريم بيبانثين للأطفال للعناية ببشرة الأطفال.

بيبانثين لوشن.

كريم بيبانثين لعلاج الحروق الإلتهابات.