صوص الشوكولاتة اللذيذ حضريه في 3 دقائق فقط وبطريقة سهلة وسريعة جدا

يعتبر صوص الشوكولاتة من المشروبات التي تقوم بعلاج الكثير من الأمراض ويمكن تناوله للأطفال نظراً لما يحتوي عليه من فوائد وعناصر غذائية مهمة كالبوتاسيوم والصوديوم والحديد، يتم تحضير صوص الشوكولاتة بشكل سهل وسريع، يلزم وجود مكونات أساسية من أجل تحضير صوص الشوكولاتة كالكاكاو الخام والسكر وإليكم في السطو الآتية طريقة تحضير صوص الشوكولاتة. طريقة عمل صوص الشوكولاتة طريقة عمل صوص الشوكولاتة سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة مقادير صوص الشوكولاتة وخطوات تحضيرها المقادير: ربع كوب من بودرة الكاكاو الخام.

ربع كأس من السكر البودرة.

كأس كبير من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان من الزبدة. خطوات تحضير صوص الشوكولاتة القيام بإحضار إناء متوسط الحجم ويتم وضع فيه بودرة الكاكاو والفانيلا والسكر البودرة والحليب. يتم تحريك المكونات جيداً لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض ثم يتم رفع الإناء على نار متوسطة. يتم تحريك الخليط بشكل هادئ لحين أن يغلي الخليط. يتم رفع الإناء من على النار ويتم إضافة الزبدة ثم القيام بتحريك المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم إعادة الخليط إلى النار الهادئة ويتم الاستمرار في التقليب لحين أن تتداخل المكونات ويصبح القوام إليكم ثقيل. يتم وضع الإناء جانباً لحين أن يبرد ثم يتم استخدام صوص الشوكولاتة. طريقة أخرى لتحضير صوص الشوكولاتة إحضار نصف كيلو من الشوكولاتة مع نصف كيلو من كريمة الحلويات. القيام بإذابة الشوكولاتة على حمام مائي وبعد ذلك يتم رفعها من الحمام المائي ويتم إضافة الكريمة مع التقليب المستمر من أجل أن يتم الحصول على مزيج ثقيل. استخدام ذلك الخليط في تغليف الكيكة. خطوات تحضير صوص الشوكولاتةطريقة أخرى لتحضير صوص الشوكولاتة وفي نهاية المقال قد شرحنا لكم مقادير عمل صوص الشوكولاتة وطريقة تحضيرها. X إقرأ أيضاً: خلية نحل قطنية وطرية ومحشية جبنة حضريها بمكونات موجوده في البيت

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