كيكة قدرة قادر ، واحدة من اكثر الكيكات المشهورة مؤخرا، وهي عبارة عن طبقة من كيكة الشيكولاتة وطبقة اخري من الكريم كراميل او الكاسترد، كيكة في غاية الجمال وروعة المذاق، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها علي الطريقة المكسيكية وتعتبر من ألذ الطرق التي يمكنك من خلالها تحضير كيكة قدرة قادر في ثلاث خطوات بسهولة . كيكة قدرة قادر في ثلاث خطوات كيكة قدرة قادر في ثلاث خطوات تتكون كيكة قدر قادر من ثلاث طبقات وهم طبقة الكراميل وطبقة الكريم كراميل وطبقة كيكة الشيكولاتة العادية. 1- تحضير طبقة كراميل كيكة قدرة قادر 1- تحضير طبقة كراميل كيكة قدرة قادر المكونات: كوب إلا ربع من السكر طريقة تحويل السكر الي الكراميل: ضعي السكر في وعاء علي نار متوسطة حتى تتحول لسائل

ثومي بتقليب السكر حتى لا يحترق ولا يغمق لونه حتى يذوب

ضعيه في صينية الكيك 2- تحضير طبقة كريم كراميل 2- تحضير طبقة كريم كراميل مكونات الكريم كراميل: 4 بيضات نص علبة من الجبنة الكريمي مثل كيري علبة من الحليب المبخر قوامه سائل وبدون سكر علبة من حليب المحلي المكثف معلقة صغيرة فانيليا لتزيل طعم البيض طريقة التحضير: استخدام الجبنة في طريقة تحضير لأعطائها قوام متماسك ومتجانس مثل التشييز كيك ضعي كل المكونات في الخلاط حتى تمام التجانس

ثم أضيفيها فوق طبقة الكراميل

قومي بتغطيتها وادخليها الفرن حتى تتم تسويتها علي درجه 180 لمدة 40 دقيقة : ساعة 3- كيكة الشيكولاتة الطبقة الثالثة 3- كيكة الشيكولاتة الطبقة الثالثة مكونات كيكة الشيكولاتة: 1 كوب ألا ربع من الزيت

1 كوب من السكر

بيضة واحدة

1 كوب وربع لبن

2 كوب ألا ربع دقيق

1/3 كوب كاكاو خام

2 معلقة بيكنج باودر طريقة تحضير الكيك: قومي بخلط المكونات السائلة والبيض في الخلاط واضربي جيدا

أضيفي- المقادير الجافة واخلطي حتى تمام التجانس

ضعي خليط الكيك عد تسوية الكريم كراميل المتماسك وادخليه الفرن لمدة حوالي 25 دقيقة X إقرأ أيضاً: طريقة عمل كريب حادق باللحم المفروم في المنزل والطعم احلي من المطاعم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كيكة قدرة قادر في ثلاث خطوات بسهولة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.