حضري عجينة كريب المطاعم الأصلية في البيت بطريقة سهلة واقتصادية

حضري عجينة كريب المطاعم الأصلية في البيت، يعتبر الكريب من أكثر الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لطريقة تحضيرها السهلة والبسيطة يختلف حشو الكريب تبعاً لرغبة الشخص وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة الكريب في البيت.

طريقة عمل عجينة الكريب في البيت

تتسم طريقة عمل الكريب بسهولة تحضيره ولا يستغرق مجهود وتعتبر مكونات بسيطة ومتوافرة في كل بيت، وسوف نذكر لكم من خلال السطور الآتية مكونات عجينة الكريب وخطوات تحضيره.

المكونات

كأس من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق من الزبدة.

كأس حليب.

نصف ملعقة من الفانيلا السائلة.

بيضتان متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من السكر.

القيام بخلط الحليب مع البيض في الخلاط الكهربائي. أثناء الخلط يتم وضع كلاً من السكر والفانيليا. يتم وضع الخليط في إناء عميق ويتم إضافة الزبدة مع التقليب بصورة مستمرة وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب لحين أن يختفي الدقيق في الخليط. يتم وضع الإناء في الثلاجة وتركه لمدة نصف ساعة يتم دهن المقلاة بالزبدة. يتم توزيع جزء العجينة على المقلاة. يتم الانتظار لحين أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي ويتم تقليبها على الوجه الأخر. يتم تكرار العملية أكثر من مرة لحين أن يتم الانتهاء من باقي الكمية.

خطوات تحضير عجينة الكريب في البيتطريقة عمل الكريب بالنوتيلا.

المكونا

عجينة الكريب.

كأس من النوتيلا.

شرائح فراولة.

شرائح من موز.

يتم دهن العجينة بالنوتيلا ويتم إضافة شرائح الفراولة ويتم تقطيع الموز وطوي الكريب بالطريقة التي ترغبين فيها. يتم تزين الكريب بصوص الشكولاتة والسكر المطحون من أجل تزين الكريب من الخارج.

خطوات تحضير الكريب بالنوتيلا

وبذلك قد وضحنا إليكم مكونات عجينة الكريب وخطوات تحضيره وطريقة عمل الكريب بالنوتيلا.