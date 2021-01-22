كريم الجزر للتفتيح الفوري وشد تجاعيد الوجه والبقع الداكنة في نصف ساعة

كريم الجزر للتفتيح الفوري وشد تجاعيد الوجه، يعد الجزر من أفضل الأطعمة المغذية للبشرة، يحتوي الجزر على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على شد الوجه والتخلص من الخطوط الرفيعة الموجودة حول العين، ويعد مصدر مهم وغني بفيتامين A، وغني بالفسفور والكالسيوم، ينقي البشرة ويفتحها من أول إستخدام له، يتمتع بقدرة هائلة في القضاء على الرؤوس السوداء بالإضافة لتوحيد لون البشرة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل كريم الجزر للتفتيح وشد تجاعيد الوجه.

تتميز المكونات الطبيعية بفوائدها الجمالية للبشرة، تعالج البشرة من كافة المشاكل التي تتعرض لها، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نذكر لحضراتكم المعجزة السحرية من كريم الجزر الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير وشد تجاعيد الوجه بالإضافة لتفتيح البقع الداكنة، حيث أنه كريم طبيعي منزلي امن على البشرة وفعال من اول استخدام له.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

2 جزرة.

يتم تقشير الجزر جيداً وغسله، ثم يتم وضعه في ماء على النار حتى يغلي ويتم تسويته جيداً.

يرفع الجزر من على النار وتركه حتى يبرد، ثم يتم هرسها بالملعقة جيداً.

يضاف الجزر المهروس ملعقة زيت اللوز الحلو، ثم يتم مزجهم مع بعض، ثم يتم وضع المزيج في إناء محكم الغلق وتوضع لمدة ساعة في الثلاجة.

يعد مرور الوقت، يتم غسل الوجه جيداً ثم يجفف ويطبق كريم الجزر بالتساوي على الوجه وخاصة منطقة حول العينين، فهو أمن جداً على البشرة.

يترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة ثم تغسل البشرة بماء فاتر.

كرري الوصفة 3 مرات بالأسبوع ولاحظي النتيجة من أول إستخدام ومع التكرار سوف تتخلصي من التجاعيد وتحصلين على بشرة ناعمة وصافية وخالية من العيوب.