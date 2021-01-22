اقوي وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها خلال أسبوعين

اقوي وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها حيث أن الأظافر واليدين من علامات اهتمام المرأة بنفسها والعناية بهم، ويتضرر الأظافر كثير وتنكسر نتيجة عوامل استخدم طلاء أظافر سي أو استخدام مرطبات كميائية أو الاستخدام السي للصابون والمنظفات مما يعمل على تقص وضعف الأظافر مما يؤدى إلي إزعاج الفتيات التي تحرصن على الحفاظ على الأظافر والعمل على تقويتها، لذلك تلجا كثير من الفتيات إلى الخلطات والوصفات الطبيعية للحفاظ على الأظافر من الضعف والكسر،ويجب الحفاظ عليها رطبة وكذلك تساعد حماية يديك أثناء كل مهمة منزلية على عدم تهيج الجلد ويجب تجفيفها جيدا حتى لا تضعف الأظافر ويوجد أيضا اسرع وصفات تفتيح وترطيب اليدين من الجفاف في فصل الشتاء تساعد كثير أيضا على الحفاظ على اليدين والأظافر. اقوي وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها عصير الليمون وزيت الزيتون لتطويل الأظافر وتقويتها : نحضر 3 ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الليمون وضعيها على أظافرك لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيها بالماء واستخدمي هذه الوصفة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع خلال 3 أسابيع ستحصلين على أظافر قويه و سترين الفرق. زيت جوز الهند لتطويل الأظافر وتقويتها: جميع المكونات الطبيعية يمكن أن تسفيد كل جزء من البشرة زيت جوز الهند لتحسين قوة ومظهر أظافرك ببساطة دلكي يوميا بزيت جوز الهند ستحصلين على أظافر قوية ومتينة في نفس الوقت. الزبادي لتطويل الأظافر وتقويتها: الزبادي تحتوي تقريبا على جميع العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لصحة وبراقة الأظافر يحتوي اللبن أيضا على البروتين الذي يساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الأساسي يجب أكل الزبادي مره أو مرتين يوميا سيساعد ذلك في تطويل الأظافر بشكل سريع فيتامين E لتطويل الأظافر وتقويتها :هناك عدّة مصادر قد نحصل منها على فيتامين (E) منها: وصفار البيض والخميرة وزيت الزيتون ولكن في الأغلب يتمّ اللجوء إلى تناول فيتامين (E) عن طريق المكمّلات الموجودة في الصيدليّات على شكل كبسولات ,ببساطة استخرجي زيت فيتامين E من كبسولات و ادهني بها أظافرك يوميا ستحصلين على أظافر طويله في مده قصيرة. الطماطم لتطويل الأظافر وتقويتها : الطماطم تحتوي على كمية عالية من البروتين الذي يساعد في نمو الأظافر وكذلك يجعلها سميكة ولامعة نخلط نصف كوب من عصير الطماطم وملعقتين طعام من زيت الزيتون انقعي أظافرك في الوعاء لمدة 10 دقائق، كرري الوصفة مرة واحدة يوميا وستحصلين على أظافر طويله في مده قصيرة. خل التفاح لتطويل الأظافر وتقويتها : خل التفاح هو علاج جيد للأظافر يحتوي على حمض الخليك التي يمكن أن تساعد في الحد من تكسر و تشقق الأظافر أخلطي كميات متساوية من خل التفاح والماء في وعاء صغير أنقعي أظافرك فالخليط لبضع دقائق وقومي بذلك مرة واحدة يوميا وخلال أيام قليلة أظافرك ستصبح أقوى بكثير. X إقرأ أيضاً: افضل وصفات لعلاج وترطيب الشعر الجاف والتألف سريعا اقوي وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها

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