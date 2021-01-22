صدقي او لا تصدقي سحر ملعقة الفازلين للوجه بمسحة واحدة قبل النوم ستصبحين ملكة جمال

من المعروف ان الفازلين هو واحد من أكثر المواد المفيدة للوجه، وذلك لما يتميز به من خصائص طبيعية تساهم في تحقيق الترطيب والنضارة للوجه، ويدخل الفازلين في صناعة الكثير من منتجات العناية بالبشرة والوجه، ولكن تبحث الكثير من الفتيات عن خلطات طبيعية للحفاظ على نضارة الوجه ومنها خلطة الفازلين. خلطة الفازلين للوجه ترطيب خلطة الفازلين للوجه ترطيب المكونات: عليه من الفازلين الطبي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: قومي اولا بعمل حمام مائي للفازلين إلى أن يتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة.

عندما يذوب الفازلين بالكامل قومي بإضافة زيت الزيتون إليه وقلبي المزيج معا بشكل جيد.

الخطوة التالية هي إخراج الخليط من الحمام المائي، ثم وضعه في علبة الفازلين مرة أخرى ووضعه في الفريزر.

بعد أن يتجمد الفازلين ويصبح قوامه كريمي بعض الشئ يمكن استخدامه على الوجه كالتالي.

توضع كمية مناسبة من الفازلين على الوجه وتفرد في جميع أنحاء الوجه بشكل جيد على أن يستخدم هذا الكريم مرة قبل النوم ومرة في الصباح.

تعمل على الخلطة على ترطيب الوجه جيدا و تتناسب كثيرا مع أصحاب البشرة الجافة. خلطة الفازلين والنشا لتفتيح الوجه خلطة الفازلين والنشا لتفتيح الوجه المكونات: علبة فازلين طبي متوسطة الحجم.

ثلاثة ملاعق من نشا الذرة. طريقة الإستخدام: قومي بعمل حمام مائي للفازلين بتفريغ العلبة بأكملها في طبق صغير وعند تحوله إلى سائل قومي باضافة نشا الذرة إليه بشكل تدريجي مع التقليب المستمر أثناء وضعها.

عندما يمتزج النشا جيدا بالفازلين قومي بإخراج الطبق من الحمام المائي وقومي بتعبئته في علبة الفازلين الطبي.

يصبح الخليط ذات ملمس كريمي بعض الشئ عندما يمتزج الفازلين بالنشا ولكن يفضل وضعه في الثلاجة.

يستخدم الكريم علي الوجه مرة واحدة قبل النوم بشكل يومي للحصول على تفتيح للبشرة مع استمرار الاستخدام.

يمكن أيضا أن يتم إضافة القليل من دم الغزال الي الخلطة السابق ذكرها وذلك أثناء عمل الحمام المائي.

بعمل دم الغزال على إضفاء اللون الوردي على الكريم الذي قمتي بعمله مما يعطي لون وردي جميل للخدود عند وضع الكريم. X إقرأ أيضاً: أقوي ماسك فعال لتقشير وتبييض وازلة الجلد الميت من البشرة والجسم كله في دقائق

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