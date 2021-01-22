طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل واللحمة المفرومة لذيذة ومميزة

تعد صينية المكرونة بالبشاميل من أجمل الأكلات التي يمكن تقديمها في المناسبات العائلية، وأيضاً كوجبة على الغداء أو العشاء، فالقطعة الواحدة منها تعتبر وجبة غذائية متكاملة، فهي تتم عن طريق ثلاث خطوات الأولى هي سلق المكرونة، وثانياً تحضير اللحم المفروم، وأخيراً تحضير البشاميل الذي يميزها بمذاق خاص وشهي ويكسبها اللون الذهبي الجميل، فلا يخلو بيت من الأشخاص اللذين يفضلون تناولها سواء الكبار أو الصغار، فهي غنية بالكثير من العناصر غذائية ولا تأخذ وقت كثير في الطهي فهي من الوجبات سريعة التحضير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم أفضل طريقة لعمل صينية المكرونة بالبشاميل بخطوات سهلة وبسيطة ومميزة.

مكونات عمل صينية المكرونة البشاميل

مكونات صينية المكرونة بالباشاميل مكونات متعددة ومتنوعة تميزها بمذاق خاص وهي كما يلي:ـ

كيلو مكرونة قلم. نصف كيلو من الحمة المفرومة. بصلة كبيرة. قرن من الفلفل الأخضر. ثمرة طماطم. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة كزبرة جافة. ملعقة فلفل أسود. ملعقة سمنة.

مكونات عمل البشاميل

3 ملاعق من الدقيق.

2 ملعقة سمنة.

1 لتر من اللبن.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

يتم تحضير صينية المكرونة بالبشاميل على ثلاث خطوات هي كما يلي:ـ

نبدأ أولاً بسلق المكرونة نصف سلقة، ويتم ذلك بوضع إناء على النار ونضيف إليه كمية مناسبة من الماء ثم نضيف القليل من الملح وملعقة من الزيت، وعند غليان الماء نضيف المكرونة وتقلب من حين لآخر. ثم نقوم بتحضير عصاج اللحم، ويتم ذلك بوضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقة سمنة، ثم نضيف البصل ويتم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة جداً ونقلبه حتي يذبل، ثم نضيف الفلفل الأخضر المقطع ونقلب، بعدها نضيف اللحمة المفرومة ونضيف الفلفل الأسود والملح والكزبرة الجافة ونستمر في التقليب، ثم نضع ثمرة الطماطم المقطعة إلى أجزاء صغيرة ونتركها حتي تنضج. ثم بعد ذلك نقوم بتحضير البشاميل، ويتم ذلك بوضع وعاء على النار ونضيف إليه السمنة، ثم نضيف الدقيق ونقلب بشكل سريع ثم نضيف اللبن ونقلب جيداً، ونتركه على نار هادئة ونقلب من حين لآخر حتي يصبح سميكاً. وأخيراً نقوم بتحضير صينية متوسطة الحجم تدهن بالقليل من الزيت، ثم نضيف كمية من البشاميل ثم نضع نصف كمية المكرونة، ثم توضع كمية اللحمة المفرومة ثم تضاف المكرونة المتبقية ويوضع البشاميل على الوجه، تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل، نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلاً تقطع وتوضع في طبق التقديم بالهنا والشفا.

خطوات يجب اتباعها لنجاح عمل المكرونة بالبشاميل

لنجاح صينية المكرونة يجب اتباع الخطوات الآتية:ـ