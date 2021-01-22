طريقة عمل اسكالوب الدجاج بالصوص مثل المطاعم مع سر التتبيلة المقرمشة الخطيرة

طريقة عمل اسكالوب الدجاج بالصوص بخطوات سهلة، وأن يكون مقرمشًا مثل المطاعم، مع صوص وتتبيلة سهلة جدًا، ولها طعم ومذاق رائع، هي أكثر توليفة تبحث عنها السيدات، لعمل اسكالوب الدجاج مثل المطاعم، ولكن بخطوات غير مرهقة، خاصة أن طريقة عمل اسكالوب بانيه دجاج بالصوص، من أشهر الوجبات المميزة والشهيرة مع تتبيلة الاسكالوب المقلي.

يعشق الكبار والصغار، مذاق وطعم اسكالوب الدجاج بالصوص مثل المطاعم، والذي تدخل في طريقة إعداده تتبيلة الاسكالوب المقلي على الطريقة اللبنانية، ولكننا سوف ننفذها بخطوات سهلة وبسيطة، مثل طريقة عمل اسكالوب الدجاج منال العالم، فهي الأسهل وتشبه قليلا طريقة كنتاكي بالخلطة السرية.

4 قطع من صدور الدجاج، أحضريها مخلية أو كاملة ثم قومي بإخلائها من العظام بنفسك.

½ كوب دقيق أبيض.

1 كوب من البقسماط.

بيضتان مخفوقتان.

فصان ثوم مهروسين جيدًا.

½ كوب من خل التفاح.

رشة من الملح الناعم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

زيت نباتي نظيف للقلي.

طريقة عمل اسكالوب الدجاج منال العالم

في البداية قومي بتجهيز صدور الدجاج، وضعي الصدور فوق بعضها وبينها فاصل بورق زبدة، ثم اطرقي عليها بمدق اللحم، بحيث يصبح حجم صدر الدجاج لا يتعدى ¼ بوصة. في وعاء عميق، نضع الخل مع الملح والفلفل والثوم المهروس، ثم اخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا. قومي بغمر صدور الدجاج في الخليط، بحيث يتغلغل في كل صدور الدجاج، ثم غطي الوعاء واتركي الدجاج في تتبيلة البانيه السرية، حتى يتشربه جيدًا. في وعاء آخر، امزجي الملح والفلفل مع الدقيق. اخفقي البيض في وعاء مستقل. قومي بغمر صدور الدجاج، في الدقيق، ثم انقليها في وعاء البيض، ثم في وعاء به البقسماط. سخني الزيت في إناء على نار مرتفعة، وبعد أن يسخن ضعي النار على درجة متوسطة، واغمري دجاج البانيه المتبل في الزيت، واتركيه حتى ينضج ويتحول إلى اللون الذهبي، قلبيها على الوجه الآخر حتى تنضج من كل الاتجاهات. ارفعي قطع بانيه الدجاج المقلي، على ورق مطبخ حتى يتم تصفيته من الزيت. قدمي صدور بانيه اسكالوب الدجاج المقلي، لأسرلتك واستمتعوا بمذاق اسكالوب الدجاج مثل المطاعم.