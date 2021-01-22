طريقة عمل البيتي فور العادي والشكولاتة اللذيذ في المنزل بسهولة

البيتي فور يعتبر من الحلويات اللذيذة التي يمكن تقديمها مع الشاي او القهوة أو المشروبات الغازية، وهو من ألذ وأشهى الحلويات التي تباع بسعر غالى من محل الحلويات ورغم ذلك تقوم بعض السيدات بالبحث عن وصفات وطرق تحضير سهلة لعمله، ويرجع أصله الي المطبخ الفرنسي لأنه مشهور جداً في فرنسا، ويمكن تحضيره بحشوات مختلفة منها مربى الفواكه او بالمكسرات أو بالشوكولاتة وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير البيتي فور بالشوكولاتة اللذيذ.

مكونات عمل البيتي فور

يحتوي البيتي فور على بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة.

نصف كوب سكر ناعم.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

مكونات الحشوة

سوف نتعرف على مكونات حشوة البيتي فور كالاتي:-

نصف كوب من الكريمة.

نصف كوب قشطة بنكهة الفراولة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتي فور وهي كالتالي:-

نحضر وعاء كبير وننخل به كمية الدقيق، ونضع معه الملح، والبيكنج بودر، والفانيليا ونحركهم جيداً. نضع البيض في الخلاط ونضيف إليه الزبدة اللينة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، ونخلط المكونات جيداً. نضيف كمية السكر ونستمر بالتحريك جيداً حتى يذوب كل مقدار السكر. تحضير وعاء عميق نضع الدقيق المنخول ونضيف خليط البيض والسكر والزبدة ونعجنهم جيداً للحصول على عجينة ناعمة وطرية. نقوم بفرد العجينة ونشكلها حسب الرغبة. تحضير صينية ويفضل أن تكون قصيرة الحافة، ويمكن دهنها بالقليل من الزيت أو وضع ورقة زبدة فيها. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق حتي يأخذ اللون الأصفر الفاتح. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد. لتحضير الحشوة في وعاء نضع به الكريمة مع القشطة ونخلطهم جيداً ويمكن اختيار الحشوة حسب الرغبة. نأخذ قطعة من البيتيفور وندهنها بالحشو ونضع فوقها قطعة أخرى. نضعه في طبق التقديم ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك، ويقدم مع الشاي أو القهوة.

مكونات البيتي فور بالشوكولاتة

للبيتي فور بالشكولاتة بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 كوب من السمنة.

كوب من السكر الناعم.

2 بيضة كبيرة.

نصف كوب من القشطة.

2 كوب دقيق أبيض .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب كاكاو سادة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مكونات الحشوة

تحتوي حشوة البيتي فور على بعض المكونات وهي كالاتي:-

ربع كوب مربي حسب الرغبة.

كوب مكسرات مشكلة مطحونة.

كوب فواكه مجففة.

كوب شوكولاتة للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتي فور بالشكولاتة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به كمية السمنة والسكر والقشطة ونخلطهم جيداً ثم نضيف البيض بالتدريج مع الاستمرار في التحريك، ونضيف مقدار الفانيليا ونخلطهم جيداً. نضيف الدقيق والبيكنج بودر تدريجياً مع التحريك الجيد للحصول على عجينة طرية. نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين، ونضيف مسحوق الكاكاو إلى جزء من العجين ونعجنهم جيداً. نقوم بوضع ورق الزبدة في صينية ونشكل العجينة على شكل كرات أو أشكال مختلفة حسب الرغبة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نضع الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة متوسط. نخرج الصينية من الفرن و نتركها حتى تبرد ثم نحشيه بالمربى والمكسرات والشوكولاتة وتقدم بالهنا والشفا.