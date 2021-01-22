طريقة عمل الميرانغ بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل

طريقة عمل الميرانغ، يعد الميرانغ من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار. وهو من الحلويات الغربية الشهيرة، وانتشر بكثرة في الوطن العربي في الآونة الأخيرة. ويتميز بشكله الرائع وبسهولة تحضيره، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها أو في أعياد الميلاد والمناسبات، مما يجلب السعادة والبهجة في المنزل. ويمكن تحضيره بعدة طرق ونكهات وألوان مختلفة، فهو يعد بخفق بياض البيض مع السكر والفانيليا، ثم إضافة إليه ألوان طعام حسب الرغبة. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات الميرانغ وطريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات الميرانغ

يتكون الميرانغ من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 بياض بيض كبير (100 جم).

كوب سكر بودرة (200 جم).

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ربع ملعقة صغيرة من كريم التارتار (اختياري).

ألوان طعام جل (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الميرانغ بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 100 درجة مئوية.

نحضر وعاء عميق أو في وعاء الخلاط الكهربائي ونضيف إليه بياض البيض ورشة الملح ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي كثيف الرغوة.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع استمرار الخفق على سرعة عالية حتى يصبح الخليط ناصع البياض وصلب جدا.

ثم نضيف الفانيليا السائلة ونخفق، ثم نضيف لون طعام جل ونخلطهم جيدا ( ومن الممكن إضافة اللون إلى كيس الكريمة قبل ملئه.

ثم نسكب الخليط في كيس كريمة، ونثبت على الكيس القمع المرغوب، ( ومن الممكن استخدام أكثر من قمع).

ثم نحضر صينية ونضع فيها ورقة خبز وورقة برشمان.

ثم نضغط على كيس الكريمة ضغطا خفيفا ونصنع بواسطته الميرانغ ونضعه في الصينية الجاهزة.

ثم ندخل الصينية الفرن في الرف السفلي، ونتركها لمدة ساعة تقريبا.

وعند استوائه نطفئ الفرن وتظل مغلقة لمدة تتراوح ما بين ساعة أو ساعتين إضافيتين قبل اخراجه من الفرن.

ثم نخرجه من الفرن ونضعه على شبكة تبريد حتى يبرد.

ثم يقدم وبالهنا والشفا.