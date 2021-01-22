حلى أصابع الجلاش بحشو القرفة والمكسرات قدميه واتشرفي بيه

يعتبر الجلاش الحلو أو ما يطلق عليه البقلاوة من أقدم وأشهر الحلويات العربية الشرقية الأصيلة التي لا تخلوا أي مناسبة من وجودها بجانب الكنافة والكيك، والجلاش أو البقلاوة كما ذكرنا سابقاً من الحلويات التي يرجع أصلها للدولة العثمانية حيث كانت تقدم في أوائل القرن السادس عشر في القصور الملكية، وتناقلت حلى الجلاش من بلد إلى آخر عبر التجار والولاة فكل والي يطلب أن تصنع له في ولايته حتى أشتهرت كثيراً، وتناقلت للعالم كله.

وفيما يلي سيدتي سوف نقدم لك أفضل وأسهل وأقدم الطرق لعمل حلى الجلاش بحشو القرفة والمكسرات بمكونات بسيطة غير مكلفة وموجودة في كل بيت، تعرفي على طريقتنا وقدميه واتشرفي بيه.

نصف كيلو جرام من الجلاش العجين.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

كوب من السميد الخشن.

ثلاثة ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة.

كوب من اللبن الحليب السائل.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب المكسرات المشكلة.

جوز هند حسب الرغبة.

زبيب حسب الرغبة.

فول سوداني مجروش حسب الرغبة.

مكونات حلى الجلاش الحلو المحشية بالقرفة والمكسراتطريقة تحضير الحشوة

يحمص السميد الخشن في نصف كمية الزبدة على نار هادئة، ثم تضاف القرفة المطحونة له مع استمرار التقليب، ثم تضاف المكسرات والفول السوداني والزبيب وجوز الهند أيضاً للخليط، ويرفع الخليط من على النار، ثم يضاف اللبن الفاتر بعد تحليته بالسكر، ويقلب الخليط جيداً حتى يصبح قوامه رملي ويترك جانباً حتى يبرد لحشو الجلاش به.

نحضر طبقة من طبقات الجلاش، وتفرد على سطح أملس، وتطبق إلى نصفين، ثم تدهن بالزبدة عن طريق الفرشاة السيلكون.

نأخذ مقدار ملعقتان من حشو السميد بالقرفة وتفرد بشكل طولي على طرف عجينة الجلاش.

يلف الجلاش على الحشوة على شكل أصابع طولية.

تكرر العملية حتى الانتهاء من كمية الجلاش كلها.

نحضر صينية مستطيلة الشكل وتدهن بالزبدة ثم نقوم برص أصابع الجلاش بها.

يدهن وجه الجلاش بالزبدة أو السمنة حسب الرغبة.

تدخل الصينية الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية ولمدة عشرة دقائق حتى يصبح لون الجلاش ذهبي.

X إقرأ أيضاً: لقمة القاضي الزلابيا الهشة المقرمشة من غير ما تشرب زيت في 10 دقائق

طريقة عمل أصابع الجلاش بحشو القرفة