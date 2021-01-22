يعتبر الجلاش الحلو أو ما يطلق عليه البقلاوة من أقدم وأشهر الحلويات العربية الشرقية الأصيلة التي لا تخلوا أي مناسبة من وجودها بجانب الكنافة والكيك، والجلاش أو البقلاوة كما ذكرنا سابقاً من الحلويات التي يرجع أصلها للدولة العثمانية حيث كانت تقدم في أوائل القرن السادس عشر في القصور الملكية، وتناقلت حلى الجلاش من بلد إلى آخر عبر التجار والولاة فكل والي يطلب أن تصنع له في ولايته حتى أشتهرت كثيراً، وتناقلت للعالم كله.
وفيما يلي سيدتي سوف نقدم لك أفضل وأسهل وأقدم الطرق لعمل حلى الجلاش بحشو القرفة والمكسرات بمكونات بسيطة غير مكلفة وموجودة في كل بيت، تعرفي على طريقتنا وقدميه واتشرفي بيه.مكونات حلى الجلاش الحلو المحشية بالقرفة والمكسرات
- نصف كيلو جرام من الجلاش العجين.
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- كوب من السميد الخشن.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة.
- كوب من اللبن الحليب السائل.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- نصف كوب المكسرات المشكلة.
- جوز هند حسب الرغبة.
- زبيب حسب الرغبة.
- فول سوداني مجروش حسب الرغبة.
يحمص السميد الخشن في نصف كمية الزبدة على نار هادئة، ثم تضاف القرفة المطحونة له مع استمرار التقليب، ثم تضاف المكسرات والفول السوداني والزبيب وجوز الهند أيضاً للخليط، ويرفع الخليط من على النار، ثم يضاف اللبن الفاتر بعد تحليته بالسكر، ويقلب الخليط جيداً حتى يصبح قوامه رملي ويترك جانباً حتى يبرد لحشو الجلاش به.طريقة عمل أصابع الجلاش بحشو القرفة
- نحضر طبقة من طبقات الجلاش، وتفرد على سطح أملس، وتطبق إلى نصفين، ثم تدهن بالزبدة عن طريق الفرشاة السيلكون.
- نأخذ مقدار ملعقتان من حشو السميد بالقرفة وتفرد بشكل طولي على طرف عجينة الجلاش.
- يلف الجلاش على الحشوة على شكل أصابع طولية.
- تكرر العملية حتى الانتهاء من كمية الجلاش كلها.
- نحضر صينية مستطيلة الشكل وتدهن بالزبدة ثم نقوم برص أصابع الجلاش بها.
- يدهن وجه الجلاش بالزبدة أو السمنة حسب الرغبة.
- تدخل الصينية الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية ولمدة عشرة دقائق حتى يصبح لون الجلاش ذهبي.
- Xإقرأ أيضاً: لقمة القاضي الزلابيا الهشة المقرمشة من غير ما تشرب زيت في 10 دقائق
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلى أصابع الجلاش بحشو القرفة والمكسرات قدميه واتشرفي بيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.