أرخص كريم لإزالة الهالات السوداء والاسمرار أسفل العين لوجه أكثر نضارة

أرخص كريم طبيعي لإزالة الهالات السوداء والاسمرار أسفل العين لوجه أكثر نضارة، تحلم كل النساء بوجه مشرق وأكثر نضارة حتي تتمتع بكل معالم الجمال ولكن ظهور الهالات السوداء والاسمرار أسفل العين يسبب مصدر إزعاج، حيث تعد مشكلة الهالات السوداء من أكثر مشاكل البشرة صعوبة وذلك لأنها تظهر الوجه أكثر شحوب وإرهاق، وتتعدد أسباب ظهور الهالات السوداء والاسمرار أسفل العين مثل السهر طوال الليل، أو الإجهاد نتيجة استخدام الهاتف لفترات طويلة أو التقدم في السن، حيث أصبحت هذه المشكلة غير مرتبطة بعمر معين فقد أصبحت منتشرة بين مختلف الفئات العمرية مما تسبب فقدان الثقة في النفس.

كريم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء بمكونات بسيطة لوجه مشرق

التخلص من الهالات السوداء والاسمرار تحت العين يتطلب العناية بالبشرة حتي نزيل هذه المشكلة، ولهذا تلجأ معظم الفتيات والسيدات إلي شراء كريمات أو منتجات إزالة الهالات السوداء مثل الكونسيلر للتمتع بوجه أكثر نضارة وإشراق، ولهذا سوف أقدم لكم أرخص كريم طبيعي يمكنك صنعه في المنزل لإزالة الهالات السوداء والاسمرار تحت العين وبمكونات بسيطة تمنحك نتيجة فعالة.

كريم التخلص من الهالات السوداء من الفازلين وزيت البابونج لوجه أكثر نضارة

يقوم الفازلين بترطيب البشرة كما يعمل علي التخلص من جفاف الوجه، وذلك لأنه يتسبب في ظهور الهالات السوداء تحت العين كما يساعد في تغذية منطقة تحت العين، أما زيت البابونج يعد من أهم العلاجات التي تساعد في تخفيف الهالات السوداء، وذلك لاحتوائه علي مضادات للالتهابات تساعد في تهدئة منطقة أسفل العين مما يساعد في إزالة الهالات السوداء والاسمرار كما يقلل من انتفاخ أسفل العين.

3 ملاعق كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة صغيرة من زيت البابونج.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

علبة محكمة الغلق.

قومي بمزج الفازلين مع زيت البابونج وزيت الورد جيداً حتي تحصلي علي قوام كريمي، ثم يوضع الكريم في علبة محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة.

يتم استخدام الكريم قبل النوم من خلال غسل الوجه ثم يوضع الكريم طوال الليل، ثم في الصباح يغسل الوجه بالماء البارد ويستخدم كريم التخلص من الهالات السوداء والاسمرار تحت العين يومياً للحصول علي نتيجة أفضل.

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مكونات كريم التخلص من الهالات السوداء والاسمرار أسفل العينطريقة تحضير كريم إزالة الهالات السوداء والاسمرار تحت العين لوجه مشرق