حلى الكنافة العربية بالكاسترد بلونها البرتقالي وطعمها الشهي

يعشق العرب كثيراً حلى الكنافة الشرقية بأصنافها المختلفة سواء كانت محشية بالمكسرات أو الجبنة وهى ما يطلق عليها حلى الكنافة النابلسية، أو محشية بالكاسترد وهى موضوع مقالنا اليوم.

ويرجع أصل حلى الكنافة إلى القرن السادس عشر في عصر الدولة العثمانية حيث كانت تقدم في القصور الملكية في كافة المناسبات السعيدة والحفلات، وظلت الكنافة معتزة بمكانها منذ ذلك الوقت وحتى الأن، ومن أجمل أصناف الكنافة المحببة للجميع الكنافة بالكاسترد، وفيما يلي سوف نعرض لحضراتكم بالتفصيل مكونات وطريقة التحضير والمكونات المظبوطة لعمل حلى الكنافة الشرقية المحشية بالكاسترد، فتابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.

نصف كيلو جرام من الكنافة الشعر الألية البرتقالية اللون. كوب إلا ربع الكوب من الزبدة المذابة. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض المطحون. مكسرات حسب الرغبة للتزيين.

كوبان من اللبن السائل كامل الدسم. نصف كوب من الماء البارد. أربعة ملاعق كبيرة من السكر الأبيض. مغلف كاسترد جاهز. مغلف فانيليا سكر.

نحضر إناء عميق بعض الشئ ونضع به اللبن حتى يغلي. تذاب محتويات مغلف الكاسترد في نصف كوب من الماء البارد. يضاف للبن اثناء الغليان أربعة ملاعق من السكر الأبيض. يقلب اللبن مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر تماماً. بعد غليان اللبن يضاف له الكاسترد المذاب في الماء البارد مع استمرار التقليب. يقلب الخليط حتى يثقل القوام، ويرفع من على النار ويترك جانباً حتى يهدأ.

تفتت الكنافة إلى قطع صغيرة جداً وذلك عن طريق وضعها في الفريزر قبل الاستخدام بساعتين على الأقل. يضاف السكر المطحون للكنافة المفتتة ويقلب جيداً حتى يختفي السكر تماماً. تضاف الزبدة المذابة للخليط ويقلب جيداً حتى تنتشر الزبدة في كل كمية الكنافة. تقسم الكنافة إلى نصفين متساويين. نحضر صينية رفيعة الجدار ثم نقوم بدهنها بالزبدة. نضع نصف الكنافة الأول في الصينية ويوزع جيداً. نضيف فوق النصف الأول الكاسترد المعد مسبقاً ويوزع جيداً. يضاف النصف الثاني من الكنافة على وجه الكاسترد ويوزع جيداً حتى يغطي الكاسترد تماماً. ندخل الصينية الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية لمدة عشرين دقيقة.

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