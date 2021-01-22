خلطات تطويل الشعر بسرعه فائقه وتنعيمه كالحرير مثل ذيل الحصان

خلطات تطويل الشعر بسرعه فائقه وتنعيمه في أقل من شهر ليصبح ناعم كالحرير مثل ذيل الحصان، حيث تبحث كل فتاة عن أفضل وصفة لتطويل الشعر حتى ولو كان شعرها طويل لأن الشعر هو مظهر جمالي لكل فتاة لذلك يجب الاهتمام والعناية به بشكل مستمر، توجد بعض العادات الخاطئة التي تستخدمها أغلب السيدات دون العلم أنها السبب الرئيسي في تلف الشعر؛ لذلك يعجب علاج تساقط الشعر قبل استخدام أي خلطات لتطويل الشعر لكي ينمو الشعر بشكل صحي وطبيعي.

يجب التوقف نهائياً عن أستخدام المشط البلاستيكي لأنه يسبب تساقط الشعر بسبب بعث موجات كهربية تضعف بصيلات الشعر؛ يمكنك استخدام مشط خشبي بشكل آمن والحفاظ على جمال ونعومة شعرك.

خلطات تطويل الشعر بسرعه فائقه وتنعيمه

هناك وصفات سهلة لتطويل الشعر يمكن القيام بها في المنزل بمكونات بسيطة من مطبخك لتحصلي على نتيجة ممتازة بشرط الالتزام بكافة المقادير وطريقة الاستعمال، نقدم لكي أفضل الخلطات مع طريقة التحضير وهي:

الحلبة: قومي بوضع كمية من الحلبة في الماء لمدة يوم، ثم قومي بطحنها في اليوم التالي وإضافة القليل من الحليب والتقليب جيداً حتى يصبح مثل العجين، هذا الخليط يعتبر أفضل ماسك لتطويل الشعر بسرعة يمكن الحصول عليه بأقل تكلفة وسهل التحضير من المنزل، قومي بوضع الماسك على شعرك بالكامل من الأطراف حتى نهاية الجذور مع ارتداء كيس بلاستيكي على الرأس وتركه لمدة ساعة، يتم غسل لشعر جيداً بالماء الدافئ وتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر. الموز: تعد وصفة الموز لتطويل الشعر هي اسرع خلطة لتكثيف وتطويل الشعر لما يحتويه على العديد من المعادن والفيتامينات، قومي بهرس حبة من الموز مع معلقة من زيت اللوز ومعلقتين من عسل النحل وخلطهم جيداً؛ ضعي الخليط على شعرك بالتساوي واغسليه بالماء الدافئ والشامبو بعد ساعة مع تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر.

تنعيم الشعر بسرعه فائقه

بعد الحصول على شعر طويل وكثيف يجب تنعيم الشعر بسرعه فائقه لكي يظهر جمال شعرك بشكل طبيعي فور الانتهاء من تكثيف وتطويل الشعر، قومي بدهن شعرك يومياً قبل النوم بزيت جوز الهند وتمشيطه برفق كي لا يتساقط؛ وستلاحظين في خلال شهر أو ربما أقل الفارق الكبير الذي يقوم به زيت جوز الهند في تنعيم الشعر مع ضرورة الالتزام عليه لبقاء شعرك ناعم وجذاب كم أنه يدخل في العديد من خلطات تطويل الشعر.