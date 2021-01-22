إزالة الرؤوس السوداء نهائيا في خمس دقائق وتصغير المسام منزليا

إزالة الرؤوس السوداء ،والتي تعد مشكله تؤرق الكثير من الفتيات والسيدات والشباب أيضا خاصة مع البشرة الدهنية التي سريعا ما تمتلئ بالرؤوس السوداء بفعل الأتربة والمسام الواسعة التي تمتلئ سريعا بالأتربة وتغلق عليها لتكون الرؤوس السوداء، يكثر تواجد الرؤوس السوداء في منطقة الأنف معظم الأوقات ومن الممكن أن تتواجد بكميات أقل على جانبي الوجه وفي منطقة الذقن، وقد ظهرت العديد من الطرق المختلفة لأزاله الرؤوس السوداء.

من طرق الازالة المنتشرة الآن الأجهزة الصغيرة الكهربية التي تعتمد على ضغط الهواء ومنها الليزر وأيضا اللاصقات الطبية التي تعمل على إزالة كمية كبيرة من الرؤوس السوداء من الوجه ولكن لا تزيلها بطريقة كاملة وتكون تلك اللاصقات مخصصة لمنطقة الأنف فقط فلا يتم التخلص من كافة الرؤوس السوداء أيضا لا تعمل على غلق مسام الوجه بالتالي تظل المشكلة قائمة.

طريقة إزالة الرؤوس السوداء داخل المنزل

العديد من الماسكات الطبيعية الآمنة يمكنها الآن تخلصك من مشكلة تلك الرؤوس بشكل سريع وآمن وغير مكلف أيضا، حيث يمكن استخدامها بأقل التكاليف دون الحاجة لشراء أي أجهزة أو لاصقات أو حتى الأدوات المتعارف عليها للإزالة ويمكن بعد ذلك تطبيق الماسكات على فترات متباعدة لضمان تنظيف الوجه بالكامل من أي أتربة موجوده به خاصة في فصل الصيف ومع التعرض المستمر لأشعة الشمس والتقلبات الجوية والأتربة المختلفة.

ماسك الجيلاتين لأزاله الرؤوس السوداء

ماسك بسيط للغاية ومكوناته من الممكن أن تكون موجودة بالمنزل في أي وقت ومن الممكن شرائها من محلات العطارة لتوافرها بشكل غير مكلف على الإطلاق، كل ما تحتاجون لعمل الماسك هو:

جيلاتين بودر

قهوة عربية

ماء

الجيلاتين هو المكون الأساسي للوصفة حيث يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء بشكل سريع للغاية وفعال وفي نفس الوقت غلق المسام الواسعة، أما القهوة فتعمل على نضارة البشرة وتفتيحها وإزالة الشوائب الموجودة بها، كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودر مع نصف ملعقة صغيرة من القهوة وخلطهم بالقليل من الماء لعمل خليط متجانس، يجب فرد الخليط بشكل سريع على الوجه بأكمله مع الابتعاد عن منطقة العين والحاجبين بعدها اتركي الماسك على وجهك عشر دقائق بحد أقصى خمسة عشر دقيقة ثم قومي بإزالته بطريقة الشد لضمان خروج الرؤوس السوداء بالكامل.

عجينة نشا الذرة والخل

عجينه سهلة وبسيطة للغاية تمكنك من التخلص من الرؤوس السوداء بشكل سريع وعملي كل ما عليك فعله هو خلط معلقة كبيرة من نشا الذرة مع قليل من الخل حتى يتم عمل عجينة لينة نوعا ما ، توضع العجينة على منطقة الرؤوس السوداء على البشرة سواء على الانف أو باقي الوجه بالكامل وتترك على الوجه لمدة من ربع ساعة وحتى ثلث ساعة ثم بعد ذلك نقوم بغسيل الوجه بالماء الدافئ وبعده نقوم بتمرير مكعبات الثلج على الوجه لغلق كافة المسام المفتوحة.