معجنات الثوم الشهية والطرية بنكهة الثوم الفريدة والجبنة البارميزان لفطور رائع

تعتبر معجنات الثوم من ألذ أنواع المعجنات على الغطلاق فالثوم يعطيها نكهة رائعة فاتحة للشهية مع الجبنة الذابة في الأعلى التي تجعلها لاتقاوم ،حضري تلك المعجنات في مطبخك وقدميها على الفطور مع كوب من القهوة او الشاى أو أى مشروب تفضلين وستعجب أسرتك كثيراً فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. معجنات الثوم المقادير اللازمة لتحضير المعجنات: أربع أكواب إلا ربع من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر الأبيض.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر.

مكعب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من البقدونس.

ملعقة ونصف كبيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من الجبنة البارميزان المبشورة ناعم.

رشة إضافية من الملح والفلفل

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. خطوات تحضير معجنات الثوم: قومي بإذابة الخميرة والسكر في نصف كوب من الماء الدافئ. اتركي الكوب في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل. انخلي الدقيق في وعاء عميق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي الملح والزيت إلى الدقيق وقلبي. أضيفي الماء المذاب به الخميرة وقلبي جيداً. أضيفي المويد من الماء الدافئ إلى العجين بشكل تدريجي إلى أن تبدأ العجينة في التكون. أعجني جيداً بيديك إلى أن تتكون لديك عجينة طرية ملساء. ضعي العجينة في وعاء وغطيها جيداً ثم اتركيها لمدة ساعة على الاقل حتى تتخمر. قسمي العجينة إلى أجزاء متساوية وشكلي كل جزء كما يحلو لك. غطي العجينة بقطعة من القماش ثم اتركيها تتخمر مرة أخرى لنصف ساعة. قومي بتشويح الثوم المفروم مع الزبدة الزائبة. أضيفي الملح والفلفل والبقدونس المفروم وقلبي. ارفعي الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد. أحضري فرشاة الطهي واستخدميها في توزيع الخليط على قطع المعجنات. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالقليل من الزيت أو الزبدة. ضعي المعجنات مع ترك مسافة بين كل قطعة في الصينية. أضيفي رشة من الجبنة البارميزان على معجنات الثوم. أدخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة. اتركي المعجنات حتى تنضج وتحمر من الأعلى. أخرجي المعجنات من الفرن ثم قدميها ساخنة مع كوب من الشاى. X إقرأ أيضاً: طريقة معجنات المنتو الشهية والمحشية باللحمة المفرومة حضريها بنفسك بكل سهولة معجنات الثوم المقادير اللازمة لتحضير المعجنات:خطوات تحضير معجنات الثوم:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجنات الثوم الشهية والطرية بنكهة الثوم الفريدة والجبنة البارميزان لفطور رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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