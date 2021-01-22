تحضير تتبيلة الدجاج بالطريقة الهندية، يعتبر الدجاج من أسهل وأشهر أنواع الأصناف التي يتم طبخها أو عملها ويحبها الكبير والصغير، وتتعدد وصفات عمل الدجاج من طريقة إلى أخرى، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة جديدة لعمل صوص تتبيلة الدجاج الهندي، هذا الطبق يتم تقديمه في الكثير من المطاعم الشهيرة، وخطوات تنفيذه وعمله سهلة جدًا. تحضير دجاج ماسلا بالطريقة الهندية مكونات دجاج ماسلا بالطريقة الهندية دجاجة واحدة طازجة مقطعة إلى قطع صغيرة مقدار الكيلو.

مقدار نصف كوب زيت يكون نباتي.

مقدار ملعقة كبيرة الحجم من كريمة الطبخ.

مقدار ملعقة صغيرة كزبرة خضراء طازجة.

مقدار ملعقة ملح.

مقدار نصف كوب لبن زبادي.

مقدار ملعقة كبيرة طعام زنجبيل يكون مطحون. تحضير دجاج ماسلا بالطريقة الهندية مكونات دجاج ماسلا بالطريقة الهندية مقدار ملعقة كبيرة طعام ثوم ويكون مفروم ناعم.

مقدار ملعقة ونصف الملعقة الصغيرة فلفل أحمر يكون حار.

مقدار نصف ملعقة صغيرة طعام كركم ناعم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة طعام كزبرة ناعمة.

مقدار ملعقة صغيرة ماسلا.

مقدار نصف كوب طماطم يكون مقطع إلى قطع صغيرة.

مقدار كوب بصل مقلي.

مقدار 12 حبة كاجو محمصة. خطوات تحضير دجاج ماسلا بالطريقة الهندية في البداية يتم وضع قطع الدجاج الصغيرة في إناء عميق ويوضع معها الزبادي وباقي البهارات وتقلب المكونات بشكل جيد حتى تختلط مع بعضها البعض ويترك لمدة ساعة أو أكثر. نضع الطماطم والبصل المحمر والكاجو في الخلاط الكهربائي ونطحن الخليط حتى يتكون لدينا خليط سميك. نضع الزيت النباتي في إناء على نار هادئة ثم نضع به الدجاج المتبل والبصل المحمر ونقلب لمدة دقيقتين، ثم نضع صوص الطماطم معهم ونترك الخليط لمدة 5 دقائق. نقوم بتغطية الوصفة حتى ينقضي الوقت، ثم نضع بعد ذلك كريمة الطبخ والكزبرة الخضراء، ونقلب المكونات ونسكب الدجاج في طبق التقديم، وهكذا تصبح وصفة دجاج ماسلا بالطريقة الهندية جاهزة. X إقرأ أيضاً: المعدوس للقضاء على برودة الشتاء أهالي مكة يوضحون طريقة تحضيره خطوات تحضير دجاج ماسلا بالطريقة الهندية

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