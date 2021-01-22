“المشروب الترند” .. إليك طريقة هوت شوكليت المارشيملو الساخن واللذيذ

تعرف على طريقة عمل مشروب هوت شوكليت المارشيملو اللذيذ، فهو المشروب الترند والذي يمنحك الدفء مع برد الشتاء بنكهته الرائعة ويبعث بك الطاقة والحيوية بسبب احتوائه على مكونات جيدة للصحة، لن تلجأي إلى شرائه من الخارج فهو سهل التحضير بمكونات في مطبخك فقط يكفي ثلاثة مكونات لتحضيره بطعمه اللذيذ المميز، لذلك تعرفي على المكونات والخطوات السهلة من أجل تحضيره.

طريقة عمل هوت شوكليت المارشيملو

بهذه الطريقة تبدع ربات المنازل في تحضير المشروب الرائع من الهوت شوكليت الذائبة مع المارشيملو اللذيذ في كوب واحد مميز لتحضير مشروب ساخن.

أولاً المقادير:

بثلاث أو أربع مكونات فقط في المنزل يمكن تحضير المشروب، حيث تكون المكونات المطلوبة كما يلي:

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

أربع أكواب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كمية من المارشيملو صغير الحجم على حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

بالخطوات التالية يمكن تحضير المشروب اللذيذ على طريقة تحضيره في الكافيهات المشهورة:

في وعاء أولاً نقوم بخلط كل من السكر والكاكاو ونخلطهم معا ً بشكل جيد.

في قدر صغير نقوم بتسخين الحليب ولا نترك الحليب حتى يغلي بل نضع المكونات بمجرد أن يسخن.

نضيف المزيج الذي تم تحضيره في البداية وهو مزيج السكر مع الكاكاو على الحليب ونقلب جميع المكونات مرة أخرى جيداً.

بعدها نقوم بإضافة المارشيملو الموجود لدينا بحسب الكمية التي نرغب لها على المشروب السابق.

نرفع المشروب من على النار وتقدمه أو ننتظر حتى يبرد قليلاً بحسب الرغبة لكن يفضل تناوله ساخناً.

تكفي المكونات السابقة لتحضير 4 أكواب صغيرة من مشروب هوت شوكليت المارشيملو اللذيذ.

بعض الأشخاص يضيفون مكونات أخرى على هذا المشروب يمكنك إضافتها إن كنت تود ذلك.