افضل طريقة إعداد لخلية النحل الطرية الهاشة بشكل مميز وطعم ومذاق مختلف تعتبر من الوصفات المفضلة والمشهورة المحبب تقديمها في العزائم والمناسبات وشهر رمضان حيث يزداد بكثرة تحضير هذه الوصفة المميزة في ذلك الشهر الكريم، حيث أنها متعارف عليها في معظم البلاد العربية ويحبها ويفضلها كل من الكبار والصغار، وأيضا لها أنواع حشوات مختلفة ومتنوعة منها الحلو والحادق، حيث أن السيدات يبحثون دائما عن طرق مختلفة ومتنوعة لكى تحصلي على افضل طريقة إعداد لخلية النحل الطرية الهاشة بشكل مميز وطعم ومذاق مختلف عليكى اتباع الخطوات وتطبيق المكونات الخاصة بيها وتنفيذها بمنتهى الدقة. المقادير 4 كوب دقيق

1/2 كوب لبن بودرة

2 معلقة كبيرة سكر

1 معلقة كبيرة خميرة فورية

1 معلقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 معلقة صغيرة ملح

1/2 كوب زيت

1/2 1ماء دافئ للعجن

الحشو

جبنه كيري

للوحة

1 حبة بيض

1/2 معلقة صغيرة فانيليا افضل طريقة تحضير لخلية النحل الطرية الهاشة بشكل مميز افضل طريقة إعداد لخلية النحل الطرية الهاشة بشكل مميز وطعم ومذاق مختلف.

أقوم بوضع الخميرة والسكر على المياه الدافئة واعمل على خلطهم مع بعض بشكل جيد.

اعمل على تغطية الخليط وتركة لمدة 10 دقائق حتى تشتغل الخميرة وتكون جاهزة.

أقوم بإحضار بوله واعمل على نخل الدقيق بها وهذه الخطوة بتفرق في قوام العجينة والنتيجة النهائية.

اعمل على إضافة الحليب البودرة على الدقيق والبيكنج بودر والملح وأقوم على تقليب جميع المكونات الجافة حتى تختلط ببعض بشكل جيد.

اعمل على وضع خليط الخميرة على الدقيق والمكونات الجافة وأقوم بالتقليب ثم أقوم باضافة الزيت واقلب مرة اخرى حتى تمتزج جميع المكونات ببعضها بشكل جيد.

أقوم بالعجن لمدة 10 دقائق حتى يتم لم العجين من البولة وحتى تصبح لا تلتصق بايديكى وتحصلي على عجينة طرية وقوام مناسب.

اعمل على تغطية العجين واتركها تتخمر في مكان دافئ لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف وليس اكثر من ذلك. افضل حشوة لخلية النحل الهاشة بمذاق مختلف افضل طريقة إعداد لخلية النحل الطرية الهاشة بشكل مميز وطعم ومذاق مختلف. افضل نوع جبنه للحشو الخلية هي الكيري والجبنة المثلثات ولكن في وصفتنا استخدمنا الكيري. أيضا من الممكن حشوها بحشوات مختلفة سواء كان شكولاته أو تمر أو معجون العجوة أو أي نوع جبنه اخرى تفضلينه وذلك اختياري وعلى حسب رغبتك واستخدامك. كيفية تشكيل العجينة وحشوها افضل طريقة إعداد لخلية النحل الطرية الهاشة بشكل مميز وطعم ومذاق مختلف.

اعمل على إزاله الغطاء من على العجينة بعد ماتم تخميرها بشكل جيد.

أقوم بدهن يدى زيت خفيف وعمل على تشكيل العجين كور صغيرة بشكل مناسب ومتساوي لأنه بيتضاعف حجمها عند تسويتها.

اعمل على إحضار صينية مدورة التي سيتم تسويته العجين بها.

اعمل على مسح الصينية بالفرشاة بوضع مسحة من السمن لدهن الصينية من القاعدة والجوانب.

أقوم بإحضار قطعة الجنبة الكيرة واقطعها إلى اربع قطع بالتساوي حتى تكون جاهزة للحشو.

أقوم على اخذ واحدة من الكور وافتحها واحشيها بقطعة من الجنبة الكيري وأقوم بأغلاقها مرة اخرى بشكل جيد.

اعمل على رص الكور بالصينية على أن يكون في مسافة بين كل كورة واخرى مسافة سم تقريبا ولا يكونوا ملتصقين وذلك لان حجمها بيتضاعف.

اعمل على تغطيته العجين بعد الانتهاء من رصه لكى يرتاح لمدة 10 دقائق.

اعمل على تحضير خليط تغطية العجين بإحضار بوله فيها بيضة ثم أضع معلقتين صغار من اللبن ثم أضاف معلقة صغيرة من الفانيليا اعمل على خلطهم جيدا.

اعمل على وضع خليط التغطية على العجينة بعد ما ارتاحت وتضاعف حجمها أقوم بدهنها بالفرشاة من الخليط.

اعمل على وضع على الوجه بعد الدهن سمسم محمص وممكن إضافة حبة البركة. كيفية تسوية خلية النحل الطرية الهاشة بطعمها الشهي أقوم بوضع الصينية في الفرن لتسويته الذي تم إشعاله من قبل على درجة حرارة 190 درجة مئوية. اعمل على تسويته لمدة 15 دقيقة أقوم بفتح النار من تحت الأول حتى تأخذ لون ذهبي من تحت ثم اغلق النار. اعمل على إشعال الشواية حتى يأخذ الوجه لون ذهبي جميل. اعمل على إخراجها من الفرن واضع عليها وهى ساخنة ممكن وضع حليب مكثف محلى حتى يتم تشريبها وهى ساخنة . أيضا ممكن وضع شربات دافئ وهى ساخنة حتى يتشربها ذلك اختياري وعلى حسب رغبتك واستخدامك. أخيرا تكون خلية النحل جاهزة للتقديم بشكل جميل وطعم شهى ورائحة مميزة. X إقرأ أيضاً: كيفية عمل ألذ بسبوسة مرملة بطعم جديد وقوام مظبوط ومكونات سهلة جدا المقاديرافضل طريقة تحضير لخلية النحل الطرية الهاشة بشكل مميزافضل حشوة لخلية النحل الهاشة بمذاق مختلفكيفية تشكيل العجينة وحشوهاكيفية تسوية خلية النحل الطرية الهاشة بطعمها الشهي

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