طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل بالدجاج اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة

تعتبر صينية المكرونة بالبشاميل بالدجاج ، من الأكلات المفضلة على الموائد، وهى من الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تأكل على العشاء، وهى وجبة سريعة وللذيذة يفضلها الصغار والكبار، تتميز صينية المكرونة بطعمها اللذيذ ومذاقها الشهي الطيب، وطريقة عملها سهلة وبسيطة ويمكن أعدادها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل اللذيذة في المنزل، بخطوات بسيطة وسهلة، وبهارات تجعل طعمها للذيذ وشهي.

مكونات المكرونة بالبشاميل بالدجاج

تتكون صينية المكرونة من بعض بمكونات البسيطة وبهارات التي تجعل طعمها لذيذ وشهي وهى كما يلي:-

1كيلو من المكرونة القلم. نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة. 2 حبة متوسطة الحجم من البصل. 3 قرون من الفلفل الأخضر. 2 قرن من الثوم. حبة من الطماطم المقطعة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من بهارات الفراخ. ثلاث ملاعق من الدقيق. 2 ملعقة من السمنة. ثلاث ملاعق من الزيت. ملعقة من الصلصة.

طريقة التحضير

يتم تحضير صينية المكرونة بالشاميل بالدجاج بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار حلة ونضعها على النار ثم نضيف السمنة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضيف الدقيق ونقلبه حتى يصبح مثل العصيدة، بعد ذلك نضيف الماء بالتدريج أو الشربة ونقلب حتى يصبح القوام سميك، بعدها نضيف الملح والفلفل ثم نرفعها من على النار ونتركها جانب.

نقوم بإحضار حلة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضع الماء ونتركه حتى يغلي ثم نضيف ملعقة من الزيت، ثم نضيف المكرونة ونتركها حتى تنضج تمام، بعد ذلك نرفع الحلة من على النار، ونصفي المكرونة بواسطة الماء البارد ونتركها جانب.

نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار، ثم نضع بها القليل من الزيت، ثم نضيف البصل ونقلبه حتى يذبل، ثم نضيف الثوم والفلفل الأخضر وصدور الدجاج المفرومة ونقلبهم حتى يتعصج اللحم، ثم نضيف البهارات والفلفل والملح ونقلب جيداً، بعده نقوم بإضافة الطماطم ثم نرفع الطاسة من على النار.

طريقة تجهير صينية المكرونة بالبشاميل بالدجاج

يتم تجهيز صينية المكرونة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار صينية بشاميل كبيرة الحجم مدهونة بقليل من الزيت ثم نضيف طبقة من البشاميل. نقوم بوضع نصف كمية من المكرونة ثم نضيف اليها اللحم المعصج ونفرده على طبقة المكرونة كلها. نقوم بوضع الجزء المتبقي من المكرونة وبقي البشاميل وندهن الوجه بقليل من الصلصة. بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 250 مئوية ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى يتحمر لونها وتصبح ذهبي اللون. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا ثم نقدمها بالهناء والشفاء.