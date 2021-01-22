أسهل طريقة عمل شاي كرك بالمذاق الأصلي

المشروبات الساخنة لا يمكن الإستغناء عنها ابدا في هذه الأيام ومن أكثر أنواع المشروبات الساخنة المفضلة لدى الكثير هو شاي كرك، فهو يعمل تنشيط الذهن والجسم بصفة عامة ويساعد على الاسترخاء والهدوء والراحة النفسية، ويقضى على التوتر النفسي والأرق والإجهاد، ففى بلاد الهند والخليج العربي وبالاخص الإمارات العربية المتحدة، فيعتبر عنصر رئيسي في الصباح الباكر قبل الخروج من المنزل لما له من تأثير سحرى أثناء ساعات العمل، ففى بلاد اليمن يسمى بإسم شاي عدني ويقومون بإضافة معه بعض النكهات ومنها القرفة والهيل والزنجبيل والزعفران، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل شاي كرك.

مكونات تحضير شاي كرك:

يعتبر المنشأ الرئيسي لشاي كرك هو بلاد الهند ومن ثم وانتشر في جميع دول الخليج العربي، لأنه من أكثر أنواع المشروبات الساخنة التي تتميز بطعم جذاب مما جعل الجميع يحبون تناولها بإستمرار، ولكي نقوم بتجهيز شاي كرك سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

كمية من السكر على حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون الناعم، أو من الممكن استبدالها بالقرفة أو الزنجبيل أو الزعفران.

كيسين من الشاي العادي.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

علبة من الحليب المركز.

ثلاثة أكواب من الماء.

طريقة تحضير وتجهيز شاي كرك:

شاي كرك انتشر مؤخراً من قبل العمالة القادمة من الهند وأصبح أفضل بكثير من الشاي العادى لما له من مذاق وطعم لذيذ، ولكى نقوم بتحضيره يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهى كالآتي:

نحضر إبريق الشاي ونضع فيه كمية الماء، ونضعه على نار ونتركه يغلى لمدة دقيقة. نقوم بوضع كيسين الشاي العادي، ونتركه على نار هادئة يغلى لمدة عشر دقائق. نقوم بإخراج ظرفي الشاى من الإبريق، ونضع الحليب المركز ونقلبه لمدة دقيقة ونتركه على نار هادئة يغلى لمدة عشر دقائق. نقوم بإضافة الهيل المطحون أو أي نكهة مفضلة إليك. نترك الخليط يغلي لمدة خمسة عشر دقائق حتى يتركز. نقوم بوضع كمية السكر المناسبة لكي، ونقلبه حتى تمام الذوبان. نحضر أكواب الشاى، ونسكب فيها الشاي ونتاوله ساخنا.