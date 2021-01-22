خطوات عمل بسكويت العشر دقائق بطريقة احترافية سهلة جداً بطعم شهي ولذيذ

اشتهر بسكويت العشر دقائق خلال فترة العزل المنزلي التي فرضته الحكومة المصرية في البلاد في العام الماضي، وحتى تلك اللحظة مازال يحتل بسكويت العشر دقائق الترند ومحركات البحث الشهيرة، لكونه نوع جديد ومختلف من السناكس الذي يقدم مع الطقس البارد التي نعيشه حالياً مع كوب الشاي، وترغب الأمهات في معرفة خطوات عمل بسكويت العشر دقائق وهذا ما نستعرضه عليكم في تلك المقالة فتابعونا.

خطوات عمل بسكويت العشر دقائق

تحرص ربات البيوت على تقديم كل ما هو جديد ومتميز من الأكلات والسناكس والحلويات، وبما أن المشروبات الدافئة هي الأكثر تناولاً حاليا تحرص كل ربات البيوت على عمل نوع من السناكس الخفيفة والتي تتمتع بطعم رائع لتقديمها لأسرتها لكي تسعدهم وتفاجئهم به، وبسكويت العشر دقائق من أفضل ما يمكن الاعتماد عليها لإسعاد العائلة.

كوبين من الدقيق.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كوب زبدة مخلوطة بزيت.

حبة بيضة.

كيس فانيليا.

في وعاء صغير يوضع الزبدة والزيت والسكر والبيضة والفانيليا ويتم خفقهما باستمرار وبشكل جيد من خلال المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات ويكون لدينا خليط هش وفاتح اللون.

نضيف مقدار الدقيق ونخفق جيداً حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة، ثم نجمع العجينة وتشكل أسطوانة وتغطي بكيس بلاستيك وتحفظ في الثلاجة لمدة ساعتين.

يمكن أخد نصف العجينة وإضافة الكاكاو عليها مع وضع القليل من اللبن ونقلب.

يتم عمل كرات صغيرة من العجينة ويتم الضغط عليها قليلاً وتغمس في السكر ويتم تشكيلها بأي شكل تفضلينه.

يرص البسكويت في الصواني مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة منهما.

تدخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج البسكويت تماماً ويكون جاهز لتناوله.

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المكونات:طريقة التحضير: