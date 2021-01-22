أفضل كريم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء من صنع يديكِ

أفضل كريم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء، تُعد مشكلة الهالات السوداء من أكثر المشاكل التي تواجه الفتيات و تسبب لهم الكثير من الانزعاج وقلة الثقة بالنفس،وتُعطي مظهر غير محب، وعادة ما تظهر الهالات السوداء بسبب الأنيميا أو ضعف الأوعية الدموية تحت منطقة العين ،وتأخر النوم واستمرار السهر بشكل يومي، والتدخين، ولعلاج هذه المشكلة سوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال أفضل كريم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء والتخلص من التجاعيد من حولها عبر موقع ثقفني.

أفضل كريم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء

المكونات:

ملعقة من عصير الخيار.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

قطعة من القطن.

طريقة الاستخدام:

قومي بخلط كلا من عصير الخيار وعصير الليمون جيدا حتى تتداخل المكونات، واحضري قطعة من القطن وقومي بغمسها في الخليط، وقومي بتركها تحت منطقة العين لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم تغسل المنطقة بالماء الفاتر، ويتم تكرار هذا الكريم مرة واحدة يوميا وذلك لمده 10 أيام وسوف تلاحظين اختفاء الهالات السوداء بشكل تدريجي، حيث يحتوي هذا الكريم على الخيار المعروف بأنه يعالج الهالات السوداء، ويساعد على تفتيح البشرة، ويساعد على تدفق الدم فيها ويمنع الانتفاخات تحت العين، وشد الوجه بشكل كامل.

كريم طبيعي لإزالة السواد تحت العين

المكونات:

ورقة من نبات الصبار.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير:

أحضري نبات الصبار وقومي باستخراج الجل منه ويراعى أن يكون ورق الصبار طازج، بعد ذلك نقوم بخفق الجل المستخرج من ورقة الصبار، واحضري قطعة من القطن وقومي بغمسها فهي وتركها تحت العين لمدة لا تقل عن ربع ساعه، ثم يتم تنظيف البشرة بقطعة أخرى من القطن ويتم تكرار هذا الكريم على البشرة مرتين يوميا في الصباح والمساء، ومع الاستخدام لمدة أسبوع واحد سوف تلاحظين الفرق، والتخلص من الهالات السوداء بشكل نهائي.