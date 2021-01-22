أسباب جفاف الشعر وطرق علاجه بأبسط الطرق الطبيعية والوصفات

أسباب جفاف الشعر وطرق علاجه بأبسط الطرق الطبيعية هناك أسباب كثيره تؤدي إلى جفاف الشعر سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال ومن هذه الأسباب قله الزيوت التي تفرزها فروه الرأس والتي تنتج عنها ترطيب الشعر وهناك عوامل لا يمكننا التحكم فيها مثل تغير الهرمونات والعمر ولكن هناك أيضا عوامل يمكن التحكم فيها مثل استبدال الشامبو القاسي . أو استخدام أدوات الشعر شديده الحرارة وسوف نتعرف على كل هذا بالتفصيل من خلال هذا المقال.

يحدث الجفاف للفروة عندما يقل نسبة الزيت التي يؤدي إلي ترطيبها . أو عندما تتسرب الرطوبة إلي الشهر بطريقة مباشرة. سيبدأ يظهر الشعر بشكل هاشا وباهتا ومجعدا . ويمكن ان يجدف الجفاف والتلف نتيجة ما يلي :

نقص الحماية : كله خصله من الشعر لها طبقه حماية تخلفها فعندما تتعرض هذه الطبقة للشمس أو الحرارة العالية فيؤدي ذلك إلي ضررها وتلفها مما يسمح للرطوبه بالتسرب من الشعر مباشره وينقص نسبه الزيت التي تفرزه الفروة

جفاف فروه الرأس: من الأسباب التي تؤدي إلي جفاف الشعر وتلفه فروه الشعر لا تفرضي الطبيعي بل تعتمد على الزيوت الصناعية فعندما لا تنتج الفروة ما يكفيها من الزيت الطبيعي تتعرض إلي التلف والجفاف و تظهر القشرة على الفروة.

الظروف البيئية : قد تؤدى التعرض للرياح أو المياه المالحة أو الشمس أو الحرارة العالية إلى جفاف الشعر .

العمر : التقدم في السن يقلل من أنتاح الفرو الزيت الطبيعي فيؤدي ذلك إلى جفاف الشعر بشكل واضح.

وهناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى جفاف الشعر وتلفه وهيشانه وتجعده ومن هذه الأسباب :

استخدام الشامبو القاسي الذي يوجد به كيماويات.

غسل الشعر كثيره.

استخدام أدوات فرد الشعر.

تجفيف الشعر عن طريق الحرارة.

استخدام ألصبغات والمواد المجعدة ومواد التسريح.

تعرف علي أسباب جفاف الشعرطرق علاج جفاف الشعر

كثير من الطرق البسيطة التي تعالج جفاف الشعر و سوف نتعرف عليها:

استخدام منتجات الطبيعية للعناية بالشعر . الزيوت الطبيعية تغذي الشعر و تحميه من التلف والجفاف.

استخدام النظام الغذائي للشعر: الشعر جزء من الجسم فالغذاء الصحي يؤدي إلى إصلاح الشعر يحتاج الشعر إلى أوميجا 3 فهو حمض دهني جيد للحفاظ علي ترطيب الشعر والمضادات الموجودة في الطماطم و جوز عين الجمل.

يمكنك استخدام الزيوت الساخنة في تدليك الفروة سيعمل ذلك على لمعان الشعر الجاف. زيت جوز الهند والخروع واللوز وزيت الزيتون فهذه الزيوت غنيه بالفيتامينات و مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف .