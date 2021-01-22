الأرز باللبن بطريقة أشهر المحلات وبأبسط المكونات

يعتبر الأرز ياللبن من الحلويات العربية الأصيلة التي يقال أن يرجع أصلها إلى عصر الدولة الأموية، حيث طلب الأمير “يزيد بن المهلب بن أبي صفرة” من أحد خدامه صناعة نوع من الحلوى يكون خاص له، فصنعوا له حلوى الأرز باللبن وأسموه “المهلبية” نسبةً إلى أسمه، وكان هذا أول اسم أطلق على حلوى الأرز باللبن.

فيما بعد تناقل طريقة عمله من جيل لجيل حتى أصبح يقدم كعلاج في أوائل القرن السادس عشر يصفه الأطباء لكل من يعانون من الآم المعدة، وتوارثت حلى الأرز باللبن حتى وصلت لعصرنا هذا وأصبحت تقدم في كل المطاعم العربية بكافة الدول العربية، وخاصةً دول الخليج ودول الشام ومصر، ولأننا جميعاً نعشق حلى الأرز باللبن فلذلك تتقدم أسرة موقع ثقفني بعرض المكونات المظبوطة والطريقة الأساسية لتحضير الأرز باللبن الذي ينافس كبرى المطاعم بطعمه، فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد.

نصف كوب من الأرز البلدي قصير الحبة. كوب من السكر الأبيض. لتر من اللبن السائل كامل الدسم. ماء مغلي لسلق الأرز. ملعقتان كبيرتان من النشا الأبيض. ملعقتان كبيرتان من بودرة الكريم شانتيه. نصف كوب من الكريمة اللباني السائلة. مغلفان من الفانيليا السكر. نصف كوب ماء بارد لإذابة النشا به. جوز هند للتزيين. زبيب للتزيين. مكسرات مجروشة حسب الرغبة للتزيين.

ينقى الأرز من الشوائب والأتربة ويغسل جيداً تحت الصنبور. يصفى الأرز بعد غسيله في مصفاة ضيقة المسام. يوضع حوالي لتر من الماء على نار متوسطة حتى يغلي. بعد غليان الماء يضاف له الأرز ويقلب من الحين للآخر حتى لا يلتصق ويترك حوالي عشرون دقيقة حتى ينضج الأرز ويتشرب معظم الماء. يوضع الحليب والفانيليا والسكر ويقلب الخليط جيداً حتى يذوب السكر تماماً. تضاف الكريمة اللباني للخليط ويضاف مسحوق الكريم شانتيه ويقلب الخليط جيداً. تذاب النشا في نصف كوب من الماء البارد، وتضاف للأرز باللبن مع استمرار التقليب حتى يثقل قوامه. يترك الأرز باللبن على نار هادئة لمدة خمسة دقائق أخرى حتى يترابط. يرفع من على النار ويترك جانباً حتى يهدأ.

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مكونات حلى الأرز باللبنطريقة تحضير الأرز باللبن