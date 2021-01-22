طريقة عمل كيك البرتقال الهش بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهش، تعد الكيك من ألذ الحلويات المشهورة بشكل كبير، يفضلها العديد من الأشخاص، تحضر بكثرة في أعياد الميلاد والمناسبات، ويمكن تقديمها مع كوب الشاي أو القهوة على وجبة الإفطار، تحضر الكيك بعدة طرق سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وبأكثر من نكهة، تابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل كيك البرتقال الهش والمنعشة بطعم البرتقال الطازج.

الكيك من الحلويات اللذيذة والشهية، يفضلها الأطفال لمذاقها الهش والطري، مذاقها شهي ولذيذ ولا يقاوم، يمكن تحضير الكيك بالشيكولاته، أو البرتقال، أو بالحليب، وكلاهما يعطيان مذاق شهي، جربي الوصفة واستمتعي بالطعم.

2 كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

بشر برتقال.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

3 بيضات.

يحضر الخلاط الكهربائي ثم يتم خفق البيض مع الفانيليا، ثم يضاف إليه السكر والزيت ويتم الخفق جيداً حتى يصبح لدينا خليطاً هشاً.

يضاف بشر البرتقال وعصير البرتقال إلى المزيج مع الإستمرار بالخفق.

يتم إضافة البيكنج صودا والبيكنج بودر والدقيق تدريجياً مع الاستمرار بخفق المكونات مع بعض.

يدهن قالب كيك بالزبدة ويرش بالقليل من الدقيق، ثم يصب خليط الكيك في القالب، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة إلا ربع.

يخرج الكيك من الفرن ويترك ليبرد ثم يقطع ويقدم على وجبة الإفطار.

عدم فتح باب الفرن على الكيك إلا بعد مرور 20 دقيقة.

يجب أن تكون مكونات الكيك بدرجة حرارة المطبخ.

يجب نخل الدقيق والبيكنج بودر قبل الإستخدام.

يجب تسخين الفرن أولاً لمدة 5 دقائق قبل دخول الكيك.

يجب أن يكون البيض المستخدم في الكيك بدرجة حرارة المطبخ.