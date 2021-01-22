وصفة تفتيح الأيدي والجسم من أول مرة للتخلص من سواد الجسم بسبب الشمس

وصفة تفتيح الأيدي والجسم من أول مرة تخلصك من اسمرار الأيدي والوجه بسبب التعرض لآشعة الشمس لفترات طويلة، حيث تعمل الوصفة على تفتيح وتبييض المناطق الغامقة في الجسم، ويمكن أن تستخدم للمناطق الداخلية في الجسم أيضا، وتقدم الوصفة نتيجة مبهرة فعلا ومن أول استخدام تفتح لون الأيدي والمناطق الغامقة في جسمك، ذلك على الرغم من بساطة مكوناتها الشديدة والتي لن تكلفك إلا قدر بسيط من المال بالمقارنة مع كريمات التفتيح التي تباع في الأسواق خاصة الماركات الشهيرة والتي تكون مرتفعة الثمن للغاية، إلا أن تلك الوصفة لن تكلفك الكثير ويمكن استخدام أكثر من مكون فيها والإستغناء عن الآخر وستعطي نفس النتائج.

مكونات وصفة تبييض الجسم

المكونات المستخدمة في وصفة تفتيح الأيدي والجسم نقوم بتحضير إناء فارغ ويتم إضافة مقدار كوب كبير من الماء الساخن على أن تكون المياه ليست ساخنة نظرا لأنه سيتم استخدامها على يدك، والمكون الثاني هو خل التفاح أو الخل العادي ويتم إضافة ملعقة كبيرة منه على الماء، والمكون الثالث هو شامبو جونسون للأطفال ونضيف مقدار ملعقتين كبيرتين منه إلى الإناء، ثم يتم التقليب لتتجانس المكونات مع بعضها البعض، وبعد ذلك يتم نقع الأيدي في الإناء حوالي 15 دقيقة، مع عمل تدليك بواسطة أصابع يدك لكف يديكي المراد تفتحيه طوال فترة النقع حيث يتم التبديل بين اليد والأخرى.

وصفة أخرى لتفتيح الأيدي

الجزء الثاني من وصفة تبييض الجسم والأيدي يتم تحضير إناء صغير وإضافة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض فيه، وملعقة من معجون الأسنان، ثم يتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات، ثم نبدأ في المسح بالخليط على الأيدي أو أي مكان تريدين تفتيحه حيث يمكن استخدام هذه الوصفة على الوجه أيضا، ويتم التدليك لمدة خمس دقائق على الأقل ثم تترك الوصفة قبل الغسيل على الأيدي مقدار عشر دقائق، وبعد ذلك يتم غسل الأيدي وملاحظة الفرق، وأخيرا يمكن إضافة جل الصبار في النهاية أو أي نوع من الكريمات المرطبة على يديكي مع المسح بقدر قليل بواسطة بودرة جونسون للأطفال في النهاية للإستمتاع بالفرق الرهيب الذي تحدثه تلك الوصفة.