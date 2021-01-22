بسكوت العشر دقايق بمكونات في كل مطبخ وبأقل تكاليف بالمنزل

بسكوت العشر دقايق ، يعتبر من التريندات بعد فرض الدولة للعزل المنزلي وغلق الكافيهات، يتسارعن النساء لعمل ألذ الحلويات بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، فأصبح هذا البسكوت مكتسح بسبب سرعة اعداده وقلة تكاليف مكوناته وتوافرها في كل منزل، اليكم طريقة تحضير بسكوت العشر دقايق بطريقة سهلة. بسكوت العشر دقايق بالمقادير لابد من ان تكون كل المقادير بدرجة حرارة المطبخ .

الدقيق يكون دقيق متعدد الاستخدامات .

السكر لابد ان يكون ناعم ليذوب بسهولة مع باقي المقادير. بسكوت العشر دقايق بالمقادير مكونات البسكوت: 1/2 كوب من الزيت

2 كوب من الدقيق

1/2 كوب من سكر البودرة

1 بيضة

1 معلقة صغيرة بيكنج باودر

1 كيس فانيليا طريقة تحضير : في وعاء فارغ نظيف اضيفي البيض مع كلا من الزيت والفانيليا والسكر وقومي بخلطهم حتى يتم امزاج المكونات.

اضيفي الدقيق مخلوط بالبيكنج باودر علي خليط الخطوة الاولى وقومي بخط المكونات السائلة والجافة معا حتى تحصلي علي عجينة.

يمكنكي تقسيم العجينة الي جزئين لعمل بسكوت بالكاكاو واخر سادة. طريقة تحضير : يمكنك جعل البسكوت بالكاكاو عن طريق اضافة معلقة من الكاكاو الخام الي الدقيق عند اضافته علي المكونات السائلة. قطعي العجينة علي الاشكال التي تفضليها ثم اغمسيها في السكر ليغلفها ويكسبها طبقة مقرمشة لذيذة بعد التسوية.

قومي ب رص البسكوت علي علي صينية بها ورق الزبدة.

ادخليه فرن علي درجه حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة تقريبا .

قومي بمتابعته في الفرن وقلبيه علي الجنبين حتى ينضج . واستمتعي بألذ بسكوت مع اسرتك ويمكنك تقديمه مع المشروبات ويعتبر وجبة لذيذة في الصباح او المساء . X إقرأ أيضاً: طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة التحضير في دقائق بدون فرن

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