بدون غسل وبدون زيوت رشة فقط للشعر قبل النوم يتوقف تساقط شعرك فوراً ويطول بجنون

وصفة اليوم مجربة ,نتيجتها مضمونة مئة بالمئة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة وبدون بيض أو روائح كريهة، فهي تعتمد على سائل رهيب يتم تطبيقه على الشعر من خلال بخاخ ولا يحتاج إلى غسل الشعر ولا يحتوي على الزيوت أيضا، هذه الوصفة من أول استخدام تزيد من كثافة الشعر وتمنع تساقطه، وفي نفس الوقت تعمل علي تطويل وتنعيم الشعر وتملأ فراغات الشعر، وتساعد على علاج الصلع حتى لو كان صلع وراثي كما تعالج التقصف والهيشان.

وصفة تطويل وتكثيف الشعر

يتكون ذلك السائل الرهيب من المقادير الطبيعية التالية:

عشر ورقات من أوراق الغار.

ملعقة كبيرة من البابونج ويمكنك استبدال هذا المكون بالمرمرية.

ملعقة كبيرة من الروزماري أو إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من اللافندر أو الخزامى الذي يعطي رائحة جذابة.

ملعقة صغيرة من المسمار أو القرنفل.

2 كوب كبير من الماء المغلي.

ويمكنك أيضا إضافة الزعتر الي هذه الوصفة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير بطرمان زجاجي ثم يتم إضافة مقدار ورق الغار، البابونج، الروزماري، اللافندر وأيضا مقدار القرنفل، ثم يُضاف مقدار الماء المغلي، وفي حالة عدم وجود أي مكون من المكونات يمكن عدم إضافته والاكتفاء بالمكونات الأخرى، ويتم تقليب المكونات جيدا بعد ذلك، ثم يتم تغطية البطرمان لمنع الزيوت الطيارة من التطاير ثم يترك ليبرد تماما، وبعد ذلك يتم تصفية الخليط ووضعه في بخاخ، ويتم رش الخليط علي الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، مع عمل مساج لفروة الرأس والرأس علي وضعية الركوع؛ لتنشيط الدورة الدموية ثم يترك الشعر ليجف.

وصفة أخرى سحرية لمنع تساقط الشعر

تتكون الوصفة من المكونات التالية:

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزعتر

2 كوب من الماء المغلي

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير بطرمان زجاجي ثم يتم إضافة مقدار الزعتر إلى البطرمان، ثم يتم إضافة مقدار الماء المغلي ثم يتم التقليب، بعد ذلك يوضع غطاء البطرمان لمنع تطاير الزيوت الطيارة ثم يترك حتى يبرد تماما، بعدها يتم تصفية الخليط ووضعه في بخاخ زجاجي ويصبح جاهزا للاستخدام، وقبل النوم يتم بخ الخليط على فروة الرأس وعلى الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، ثم يتم عمل تدليك لفروة الرأس والرأس علي وضعية الركوع لتنشيط الدورة الدموية ثم يترك الشعر ليجف بدون غسيل.

زيادة كثافة الشعر ومنع تساقطه

ويمكنك تجربة تلك الوصفة المذهلة في تكثيف الشعر وإنبات فراغات الشعر وكذلك تحفيز نموه، وأنصحك سيدتي لبشرة متألقة دائما بيضاء خالية من الشوائب أن تستخدمي مسحوق قشر البيض المطحون، أو مسحوق السفيد اب كما يحب أن يطلقه عليه البعض، ولكن أنصحك بعدم شراؤه ولكن يمكنك تحضيره منزليا وبطريقة بسيطة للغاية.

كما يمكنك استخدام زيت القرنفل لإنبات فراغات الشعر وزيادة كثافة الشعر الخفيف، ويمكنك تحضيره منزليا عن طريق نقع ملعقة من مسحوق القرنفل في مقدار فنجان من زيت الزيتون الأصلي، ويتم الاحتفاظ بهذا الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق لمدة 14 يوم قبل تصفية الزيت من الشوائب واستخدامه، حيث يمكن استخدامه مرتين أسبوعيا لتكثيف مناطق الشعر الخفيف وإعادة إنبات الفراغات من جديد.

علاج الشعر التالف والمجهد

ويمكن علاج الشعر التالف والمجهد بواسطة خلطة بسيطة أسبوعية تعيد لشعرك صحته وقوته، ضعي ملعقتين من البلسم ومثلهما من زيت الزيتون في وعاء، واضيفي ملعقة من الجيلاتين وفنجان من الحليب الطبيعي الدافئ، اخلطي المكونات جيدا حتى يتجانس الملمس ثم طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة ونصف، ثم اغسلي شعرك بشامبو طبيعي مناسب وقومي بترطيبع ببضع قطرات من زيت اللافندرالطبيعي.