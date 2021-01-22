ملعقة واحدة منه على الشامبو أقوى من الكيراتين بكثير لتنعيم وتكثيف الشعر دائماً

لا تصدق الكثير من الفتيات وجود مكونات طبيعية لها نفس تأثير الكيراتين على الشعر بل أقوى منه، فقط يتميز الكيراتين بنتائجه الفورية ولكن يعيبه آثاره الجانبية، والمكونات الطبيعية تحتاج فقط الاستمرار في الاستعمال ولا تتسبب في آثار جانبية على المدى البعيد،وفي موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن منتج واحد فقط له القدرة على فرد الشعر مثل تأثير الكيراتين على الشعر تماما، حيث يترك الشعر ناعم كخيوط الحرير، كل هذا بدون إضافة أي نوع من الكريمات أو الزيوت على الشعر فلن تحتاجي لهذا بعد اليوم، كما أن هذا المنتج متوفر بكثرة فى كل بيت ويتم وضعه على الشامبو وقت غسل الشعر فقط.

وصفة بديل الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر

تتكون الوصفة من العناصر الطبيعية التالية:

1 ملعقة كبيرة من الشامبو.

1 ملعقة كبيرة من البن.

1 ملعقة صغيرة من عسل النحل الأصلي ويمكن الاستغناء عنه.

طريقة التحضير

يتم وضع الشامبو فى وعاء ثم يتم إضافة البن والعسل الأصلي إن وُجد، ولكن إذا قمتِ بإضافة العسل فلابد من التأكد من جودته، وبعد ذلك يتم الدمج جيدا حتى تمام الامتزاج والتجانس بين المكونات، كما يمكن استخدام أي نوع من الشامبو فى تلك الوصفة حتى ولو كان نوع ليس ممتاز، فإن البن له تأثير مدهش يصلح به كل هذا ليترك الشعر كخيوط الحرير.

طريقة الاستعمال

يتم تقسيم الشعر لأربعة أقسام أو أكثر حسب كثافة وطول الشعر، ثم يتم وضع الوصفة على الشعر بالتدريج وبعناية، حيث يتم وضع الوصفة على فروة الرأس أولا وبعد غسلها جيدا يتم تمرير الوصفة بالكامل على الشعر وحتى الأطراف، ثم يتم لف الشعر على هيئة كعكة ويُترك لمدة 5 دقائق على الأقل، وبعد غسل الشعر بالماء سنلاحظ تنعيم وفرد فوري للشعر بشكل غير مسبوق، ويمكن تكرار الوصفة مرتين أو ثلاثة مرات أسبوعيا، وبالتالي الابتعاد عن الكيراتين والبروتين ومنتجات فرد الشعر الصناعية تماما.

وصفة البروتين الطبيعي للشعر

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

1 عدد حبة من الموز.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ويمكن استبداله بزيت الخروع أو زيت اللوز الحلو.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأصلي.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم هرس الموزة جيدة بواسطة الشوكة أو عن طريق وضعها فى المطحنة الكهربائية حتى الوصول لعدم وجود تكتلات تماما، بعد ذلك يتم إضافة زيت الزيتون وعسل النحل، ثم يتم الدمج جيدا بين جميع المكونات حتى الحصول على قوام متجانس، ويتم تطبيق الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف وتُترك لساعة كاملة مع تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي، ثم يتم غسل الشعر وسنلاحظ أيضا فرد وتنعيم الشعر بشكل فوري، ويمكن تكرار الوصفة أيضا مرتين كل أسبوع.

أما إذا كنت تبحثين عن نعومة مستمرة لشعرك ولكن على المدى البعيد يمكنك استعمال خلطة السمسم والعسل، مع تكرار تلك الخلطة سوف تلاحظين تحول كامل لطبيعة شعرك إذا كان من النوع الخشن أو الجاف، وسوف تحصلين على تغيير تام في ملمس الشعرة، ولكن تذكري أن نتيجة تلك الخلطة سوف تلاحظيها مع الاستمرارية ومن الممكن أن تحققي نتائج جيدة للغاية في خلال شهر واحد فقط، تتكون الخلطة من ملعقة كبيرة من مطحون السمسم وملعقة من عسل النحل و3 ملاعق كبيرة من الزبادي، ويتم مضاعفة المكونات حسب طول وكثافة شعرك.

علاج تساقط الشعر

وللحفاظ على شعرك من التساقط ومنحه التغذية المطلوبة لمواجهة العوامل الخارجية، والتي تؤثر بسلبية على مظهر الشعر وصحته، يمكنك استعمال منقوع أوراق نبات الزعتر والزيتون كعلاج يومي لتساقط الشعر، حيث يتم وضع أوراق الزعتر والزيتون في ربع لتر من الماء المغلي، ويتم ترك الخليط ليبرد ثم يتم وضعه في زجاجة بخاخ للاستعمال اليومي قبل النوم.