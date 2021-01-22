لكل عروسة خلطة الحناء العجيبة لتطول وانبات وتكثيف الشعر للركب في أسبوع

لكل عروسة خلطة الحناء العجيبة لتطول وانبات وتكثيف الشعر الحناء المعروف عنها، أنها تعمل على تغيير لون الشعر وتعمل أيضا على القضاء على الشيب المبكر، وتخلص من كافة المشاكل التي نواجهها للشعر كما أنها قد اثبت علميا بعد البحوثات، والدراسات التي تمت على الحناء تعمل على تطويل الشعر، وتكثيفه في وقت قياسي جدا كما أنها لا تكلفنا العديد من الأموال، التي نقوم بصرفها في شراء مستحضرات التجميل، ولأن أغلب النساء ليس لديهم الخبرة الكافية، في تطبيق خلطة الحنة على الشعر للتكثيف وتطويل لذلك وجدنا اليوم أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على القضاء على القشرة، و تطويل الشعر بل أنها ايضا تساعدناً في تغيير لون الشعر الى اللون التي نرغب فيه.

تعددت الوصفات الطبيعية ولكن هي من ضمن الأشياء المهمة التي يجب أن نحافظ عليها وعلى استخدامها بشكل طبيعي ودائم لذلك تعتبر خلطة الحناء للشعر، الشاي الاخضر من الخلطات الطبيعية التي تحفز نمو الشعر ويعمل على تطويلة، فهي لها دور كبير وقوي في التخلص من قشرة التي تسبب ضرر للشعر، وتعمل على تساقطه فهي من الوصفات الطبيعية والخلطات التي يمكن أن نقوم باستخدامها للتخلص من الالتهابات الخاصة بفروة الرأس، كما أن نتائجها مميزة، ومبهرة يمكنك أن تقومي في تجربة وصفة الشاي الأخضر لأول مرة ولا تنتهي من استخدامها لذلك سوف تقوم باستخدامها بشكل طبيعي ودائم.

ملعقتين من الشاي الأخضر.

القليل من الحناء الطبيعية.

اربع ملاعق من المياه.

يمكن أن نضيف ملعقة من زيت الخروع

نضع الشاي الأخضر داخل وعاء به كمية من المياه ونتركها لمده 15 دقيقة.

نبدأ بعد ذلك بتصفية المياه التي تخرج من منقوع الشاي الأخضر ونقوم باضافة الحناء، زيت الخروع.

وضع هذا المزيج على الشعر مباشرةً.

تجنبي أن يدخل هذا المزيد في العين حتى لا تتحسس.

لابد أن نقوم بترك هذا المزيد على الشعر لمدة 25 دقيقة.

يغسل الشعر جيدا باستخدام الماء والشامبو والبلسم

هذه الوصفة هائلة جدا في تطويل الشعر وتتركه لامع.

لذلك يمكنك أن تقوم بتكرارها مرتين أو اكثر في الاسبوع.