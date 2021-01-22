طريقة عمل فيلر طبيعي منزلي لنفخ و تكبير الشفايف في 5 دقائق فقط

تعد الشفاه أو الشفايف من أكثر صفات الوجه التي التي تعبر عن جمال المرأة، وتسعى العديد من الفتيات والنساء إلى تكبير الشفايف لإبراز جمالهن وذلك من خلال القيام بعمليات لنفخ الشفاه، أو الاعتماد على الوصفات الطبيعية المستخدمة في تكبير الشفاه وتقشيرها وإبراز جمالها، واليوم سوف نتناول وصفات وطرق منزلية لتكبير ونفخ الشفاه وإبراز جمالها من خلال القيام بعدة خطوات سريعة لا تستغرق أكثر من خمس دقائق فقط. ولاستكمال جمال بشرتك يمكنك التعرف على أسرار الجمال الطبيعي بدون مساحيق تجميل، ويمكنك الاطلاع علي طرق الحصول على أنف متناسق صغير دون عمليات تجميل، وأفضل طرق عمل التقشير الكيميائي في المنزل.

وصفات وطرق عمل فيلر طبيعي لنفخ و تكبير الشفايف

يجب أولا تنظيف الشفتين جيدا باستخدام قطنة مبللة من التونر الخاص بكِ وذلك قبل استخدام مقشر للشفتين لإزالة الجلد الميت، حيث نستخدم مقشر منزلي عبارة عن دمج مكونين فقط هما السكر الأبيض زيت الزيتون، حيث يتم إضافة 2 ملعقة كبيرة من السكر إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون “ويُمكن استخدام زيت الورد” ويتم التقليب جيدا، ثم يتم وضع المزيج علي منطقة الشفتين ويتم التدليك جيدا بحركات دائرية لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وباستخدام منديل ورقي والتونر مرة أخرى يتم إزالة المقشر من منطقة الشفتين.

تكبير الشفاه طبيعياً من المنزل

ثانيا نقوم بتحضير وصفة منزلية لنفخ منطقة الشفتين وهي عبارة عن دمج ملعقتين من القرفة وملعقة من عسل النحل الأبيض، ويتم التقليب جيدا حتي يتم الحصول علي قوام كريمي , ثم يتم وضع الخليط علي منطقة الشفتين بإحكام ويتم توزيع الخليط للحصول علي الشكل المطلوب، ويُوضع طبقة فوق طبقة حتي تمتلئ الشفتين من الخليط، ثم يُحضر كيس شفاف بلاستيكي ويتم وضعه علي الشفتين لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم باستخدام منديل ورقي والتونر مرة أخرى يتم إزالة الخليط ومسح المنطقة جيدا.

في الخطوة الثالثة نقوم بترطيب الشفتين وتوريدها من خلال تجهيز مزيج بسيط يتكون من الفازلين الطبي ورشة صغيرة من دم الغزال، ويتم تقليب المزيج جيدا ودمجهم ثم يتم وضع المزيج علي منطقة الشفتين، وسوف يتم ملاحظة أن الشفاه اكثر نعومة وترطيب وقد اكتسبت لون وردي طبيعي وتم الحصول علي النتيجة المطلوبة.

أما عن رسم الشفاه وتكبيرها بواسطة المكياج ومستحضرات التجميل فسوف نحتاج الى فازلين طبي للترطيب والقليل من القرفة، بالاضافة إلى كونسيلر لتوحيد لون الشفاه وكونتور كريمي وهايليتر وطبعا الروج، ونقوم بوضع كمية مناسبة من الفازلين على الشفاة لتغطيتها بالكامل، ثم نقوم بوضع القليل من القرفة عليها ونتركها لمدة 5 دقائق ثم باستخدام فرشاة الأسنان نقوم بتحريكها في جميع الاتجاهات لإزالة القرفة من على الشفاه.

وباستخدام منديل ورقى نقوم بالتنظيف ثم نقوم بتغطية الشفاه بالكامل بواسطة الكونسيلر وباستخدام الكنتور الكريمي ، ونقوم بوضعه بنسبة بسيطة بزوايا فوق وتحت الشفاه مباشرة ويتم وضع القليل من الهايليتر في منتصف الشفاه العلوية، ثم يتم وضع الروج عن طريق وضع خط بروج يكون أغمق من المُستخدم يُقسم الشفاه العلوية والسفلية بالطول، ثم خطوط بزوايا حادة على نفس المنوال، وباستخدام اللون المُراد استخدامه يتم رسم الشفاه من الخارج للداخل أي الحدود في البداية ثم الشفاه بالكامل، وباستخدام كونسيلر بسيط يتم تنظيف أطراف الشفاه .

مما سبق ذكره يتضح لنا أن من أهم ما تهتم به المرأة من جوانب العناية الشخصية هي العناية بالشفتين، وتنقسم لعدة خطوات كما ذكرنا أنه في بداية الأمر يجب تقشير الشفتين لما تعانية من جفاف وخاصة في فصل الشتاء، ثم يتم وضع ماسك لتجديد الدورة الدموية وتعزيز إفراز الكولاجين، وبعد ذلك يأتي خطوة الترطيب مما يمنح الشفتين ملمس ناعم وأملس بدون قشور أو جفاف.

وللحصول على مظهر جذاب لبشرتك استعملي الجزر، فهو مفيد للغاية في تفتيح البشرة وتوحيد لونها ومساعدتها على محاربة التجاعيد، كذلك يساعد الجزر على تقليل آثار الحبوب والجروح ويمنح البشرة ترطيب طبيعي مناسب، اسلقي جزرة كبيرة ثم اهرسيها بواسطة شوكة أو يمكنك ضربها في الخلاط، اخلطي الجزرة المهروسة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل أو الألوفيرا، طبقي الماسك على بشرتك لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بماء دافئ.