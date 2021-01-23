أقوي كيراتين وبروتين طبيعي معجزة لتنعم وفرد الشعر الخشن الجاف لن تصدقي النتيجة

أقوي كيراتين وبروتين طبيعي معجزة لتنعم وفرد الشعر الخشن نجد أن الصبغة الكيميائية تؤثر على الشعر بشكل سلبي بل تعمل على تغيير لون الشعر، ولكن بل تسبب أضرار عديدة منها تساقط الشعر وتقصفه كما أنها تعمل في أغلب الأحيان الى خشونة الشعر، لذلك تعتبر هي مشكلة كبيرة تظهر بعد اتباع الصبغات الكيماوية الضارة لذلك يجب أن نتجنب هذه الصبغات، ونقوم باستبدالها بالصبغات الطبيعية التي تستخلص من داخل المنزل بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نقوم بإتباع وصفات طبيعية لتنعيم الشعر بعد الانتهاء من الوقت التي يخلص فيه صبغه الشعر، وتعتبر هي هذه الطرق التي يمكن أن نقوم بتطبيقها على الشعر فهي التي كلفنا العديد من الأموال كما أنها تعتبر من بدائل قوية من البروتين والكرياتين والفلر وجميع انواع فرد الشعر

يمكننا أن نقوم باستخدام الأفوكادو فهو لديه العديد من الفوائد والمميزات التى يحتاجها الشعر، كما أنه يعمل على تنعيم الشعر وتطويله، بالاضافة إلي الوصفة الطبيعية( الموز )المعروف عنه أنه منعم قوي يمكن استخدامه بدلا من البروتين فهو مفيد للشعر يعمل على تطويله بل هو عامل قوي في فرد الشعر كما أن هذه المكونات التي ذكرها في هذه الوصفة فعالة جدا تحمينا من العديد من المشاكل التي نواجهها من تساقط الشعر بعد الانتهاء من فترة صبغة الشعر.

ملعقة من الأفوكادو.

نحضر موزة واحدة.

بيضة واحدة

ملعقه كبير من زيت الزيتون النقي.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتقطيع وفرم الافوكادو

يمكنك أن تضعي هذه الثمرة في اناء وتقوم باضافة المكونات الأخرى من الموز التي كنا فهرسها، ونضيف البيض، و زيت الزيتون.

و نقوم بمزج جميع المكونات حتى نحصل على خليط كريمي رائع لتنعيم وتطويل الشعر .

يمكنك الان أن تقومي بتدليك شعرك باستمرار مع وضع هذا الخليط كريمي.

يمكنك عزيزتي أن تترك هذا الماسك حتى يحصل شعرك على الفائده بشكل كامل.

لذلك يمكن أن يأخذ أكثر من ساعة.

ومن بعدها يمكنك أن تقومي بغسيل شعرك بشكل جيد باستخدام الشامبو الخالي من الكبريت والمواد الضارة التي تعمل على تساقط الشعر.

كما يمكنك ايضا أن تضيفي البلسم حتى تحصلي على شعري طري و انسيابي وناعم.

نكرر هذه الوصفة أربع مرات في الأسبوع لنتائج أفضل وتطوير مميز ورائع.